Warum Édouard Louis den Sozialabbau für tödlich hält

Wenn es einen Roman zu den Gelbwesten in Frankreich gibt – dann ist es dieser. Die rhetorische Frage aus dem Titel, der nicht mal ein Fragezeichen gegönnt ist, sie wird von Édouard Louis absolut konkret und mit Namen beantwortet. Wer hat meinen Vater umgebracht? Jacques Chirac, sagt Louis, zusammen mit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron. Die ganze politische Elite also, Konservative wie Linke, jeder mit seinem Handgriff am Sozialabbau. Der eine strich Medikamente, der andere die Stütze, der nächste die geregelte Arbeitszeit oder den Schutz vor Ausbeutung. Und Emmanuel Macron stiehlt, so heißt es dann, mit der Kürzung der Wohnungsbeihilfe das Essen vom Teller.

Der gewalttätige Vater - selbst ein Opfer von Gewalt?

Wir kennen Édouard Louis' Vater schon. In Louis‘ erstem Buch "Das Ende von Eddy", das er mit 22 schrieb, war der Mann die verkörperte gewalttätige Ignoranz der Provinz: Front National-Wähler, Schwulenhasser, Prolet. Der Grund für Eddy, aus dem dann Édouard Louis wurde, zu fliehen. Auch in seinem zweiten Buch "Im Herzen der Gewalt" gab es die Vaterfigur im Hintergrund, wenn auch die Schwester dort eine größere Rolle spielte. Es ist fast schon rührend, durch diese autobiographische Literatur hindurch teilzunehmen an den fortschreitenden Erkenntnisprozessen des Édouard Louis. Er deutet sie, inzwischen soziologisch geschult und publizistisch avanciert, nicht zuletzt durch seinen Mentor Didier Eribon, konsequent politisch. Heute sieht Louis seinen Vater mehr denn je als Opfer von Gewalt.

Er erinnert sich daran, wie der betrunkene Vater immer zu weinen begann und sein Kind unter Tränen fragte, warum er so sei? So gewalttätig, so hart. Als ob er sich als Opfer doppelter Gewalt fühlte – der, die er selbst ausübte, und der, die ihn traf. Denn das ist das Thema aller Bücher des Édouard Louis: die strukturelle Gewalt, die wir nicht mehr sehen, weil sie so normal erscheint. Schreiben ist für ihn: danach suchen.