Warum die Villa Poelzig nicht abgerissen werden darf

Ein Kulturdenkmal mit Geschichte(n)

Das Berliner Landesdenkmalamt hat das bisher nicht anerkannt – wegen der umfangreichen Umbauten in den Fünfzigerjahren. Dabei ist das Haus auch als deutsches Kulturdenkmal bedeutend, in dem sich Geschichte wie in einem Mikrokosmos ereignet hat. Moeschke-Poelzig versteckte in der Villa während der Nazizeit die jüdische Konzertsängerin und Schauspielerin Ursula van Diemen. Dann, nach dem Tod ihres Mannes Hans Poelzig und dem Auszug, wurde das Anwesen ausgerechnet an Veit Harlan verkauft, den Propaganda-Regisseur des Dritten Reichs. Er arbeitete in der Tannenbergallee 28 an "Jud Süß", hat den Film dort wohl geschnitten und lud zur internen Premiere in seinen privaten Vorführraum ein.

Renommierte Architekten haben inzwischen Briefe an den Regierenden Bürgermeister Berlins geschrieben. Noch ist Hoffnung. Allerdings wenig. Der zuständige Landeskonservator antwortete diese Woche auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: "Das Haus … wurde 1954 in einem so umfänglichen Maß den Vorstellungen seiner neuen Eigentümer anverwandelt, dass aus keiner der daraus resultierenden Betrachtungsweisen eine Eintragung in der Berliner Denkmalliste gerechtfertigt werden kann."

Wer die Petition zur Rettung der vom vom Abriss bedrohten Poelzig-Villa im Berliner Westend unterschreiben will, findet sie im Internet auf der Website von change.org.