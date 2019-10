Warum die USA einem Schiff in Seenot gleichen

Jill Lepore, Professorin für Geschichte in Harvard, erzählt voller Leidenschaft. Ihr Buch – mit einem Umfang von 1.200 Seiten – ist alles andere als langatmig und theoretisch. Es ist ein intellektuelles Vergnügen. Die Historikerin beschreibt die Entwicklung des politischen Systems in den USA, ebenso die der medialen Öffentlichkeit. Sie schildert Amerikas Rolle in der Welt, in den bekannten großen Linien.

Stimmen vieler Amerikanerinnen und Amerikaner

Vor allem aber erzählt Lepore aus der Perspektive vieler Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich eingebracht haben in die Diskussion um die Wahrheiten. Zahlreiche spannende Biographien sind dabei zu entdecken, zum Beispiel die von Maria Stewart. Die Tochter von Sklaven aus Connecticut gehörte zur christlichen Erweckungsbewegung im frühen 19. Jahrhundert und war als Publizistin tätig. "Wir verlangen unsere Rechte", schrieb Maria Stewart gleich in ihrem ersten Essay.

"Sie las die Unabhängigkeitserklärung und wusste: Jeffersons Gedanke der Gleichheit zielte allein auf die freien und gebildeten Männer", sagt Jill Lepore. "Und sie erklärte: 'Nein, die christliche Idee der Gleichheit sagt etwas anderes. Wir alle sind gleich vor Gott, Frauen und Männer, Schwarze und Weiße.' Und diese Neuinterpretation der Idee der Gleichheit ist so bedeutend. Für uns ist Maria Stewart keine Gründermutter der Vereinigten Staaten und keine Verfassungsautorin. Aber eigentlich ist sie genau das."

Die USA als Schiff in Not

Die Geschichte von Maria Stewart ist nur eine von vielen, am Beispiel derer Jill Lepore vom Ringen um eine demokratische und wirklich gleiche amerikanische Gesellschaft erzählt. Und genau diese Perspektiven machen ihr Buch so besonders: die Demokratie wird als Prozess, als beständiges Ringen erfahrbar. Lepores Buch führt bis in unsere Gegenwart, bis zur Wahl des 45. Präsidenten der USA und dem mit ihm verbundenen Rückzug aus der internationalen Verantwortung.

Die Historikerin vergleicht den heutigen amerikanischen Staat mit einem Schiff, das mehr und mehr zerstört wird. Die Liberalen hätten versäumt, die Segel zu trimmen und den Horizont aus dem Blick verloren. Die Konservativen wiederum hätten den Schiffsmast zertrümmert und, damit einhergehend, den Begriff der Wahrheit zerstört. Das ist nicht ohne Pathos und trotzdem ein treffendes Bild. Es liegt an den Amerikanern, dieses Schiff wieder seetauglich zu machen.