Warum die neue "Bild Politik" einen nicht schlauer macht

Scheinbar gibt es bei uns ein Informationsdefizit. Und nach "Bild", "Welt", "Sport Bild", "Bild der Frau", oder "Bild und Hund" liegt mir nun das neueste Produkt von Axel Springer, die neue "Bild Politik" vor. Allerdings nur als PDF, so dass ich nichts über die Haptik sagen kann. Aber sonst ist alles in Ordnung. Erstaunlich wenig Werbung und viele Farbfotos. Das Blatt ist straff gegliedert in die Rubriken "Ärger, Neugier, Freude" und Barbara Schöneberger lässt auf Seite 2 werbend verlauten: "Möbel, leuchten, Deko, mehr...!" Und man denkt irgendwie an "Menschen, Leben, tanzen, Welt" vom Böhmermann und schon ist man drin in der "Bild Politik".

Die ausgewählten Themen sind die gut abgehangenen Burner aus der Gruselkammer der deutschen Provinz. Ein Feuerwerk der guten Laune und es geht zu wie in den Senkgruben der öffentlich-rechtlichen Talkshows. Es geht um Atomwaffen, Renten, Autos, Nahles, Kopftücher, Clankriminalität und wir lernen die Pflegekraft Christof kennen. Christof ist glücklich. Toll! Das einzige, was ich vermisst habe, war Bili der Bonobo, der im Wuppertaler Zoo von seinen Mitbürgern ausgegrenzt, gehasst und verprügelt wird. Ein Einwanderer unter vielen. Aber dafür gibt es die Funke Mediengruppe.

Auf dem Meinungsmarkt wird es eng

Mit "Bild Politik" soll die Lücke zwischen der "Bild"-Zeitung und der "Welt" geschlossen werden, denn auf dem Meinungsmarkt wird es eng und hier muss ein Verlagsunternehmen einfach breit aufgestellt sein. Wer viele Meinungen im Programm hat, kann eben auch mehr verkaufen. Und so wird in der "Bild Politik" gefragt, warum so oft die falschen Einwanderer abgeschoben werden und die Terroristen bei uns bleiben dürfen. Was für den Bauarbeiter mit mangelhaften Sprachkenntnissen die "Bild" ist, ist für den konservativen Studienrat die Welt und dazwischen ist noch Platz. Aber für wen?

Ich lese persönlich immer möglichst viele Gazetten, damit der Durchblick auch wirklich objektiv wird. Aber was ist schon objektiv? Wenn Medien bei der Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt Empathie herstellen wollen, müssen sie die entsprechenden Bilder veröffentlichen. Da sehe ich einen Schwarzafrikaner mit einem Helm, Präzisionsbrille und einem Wahnsinns-Bildschirm. Da denke ich als durchschnittlicher Informationskonsument: "Irre!"

Das Bild kommt gut. Aber was ist mit den jungen Männern, die nach Germany kommen und in den sozialen Systemen oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen landen? Oder vielleicht noch ganz woanders? Das lassen die Medien dann eben lieber weg. Und dann wundern wir uns, wenn auf einmal eine AfD mit diesen Themen punktet.