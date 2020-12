David gegen Goliath: Darum kommen die "Barbaren" so gut an

Das David-gegen-Goliath-Prinzip sorgt gleich für Spannung: "Die größte Streitmacht der Welt trifft auf eine Vielzahl zerstrittener Stämme. Die Römer nannten sie Barbaren". So steht es im Vorspann der ersten Folge von "Barbaren". Die Musik klingt martialisch. Trommeln pulsieren und metallische Geräusche, die wie Schwerter klingen, die über Schleifsteine gezogen werden, geben den Rhythmus vor. Es ist ein Beginn voller Adrenalin. Der geschickt kontrastiert wird mit den ersten Bildern: Kinder toben sorglos durch einen lichten Wald und spielen Fangen. Die Kamera folgt ihnen bis zu einem kleinen Dorf auf einer Wiese. Wir befinden uns im Teutoburger Wald, neun nach Christus. Dann geht es um Frauen: In einer dunklen Hütte findet eine Brautschau statt. Ein grimmiger Germane mäkelt an der jungen bildhübschen Thusnelda herum. "Das Becken ist etwas schmal", sagt er, immerhin habe sie "gute Zähne, starke Muskeln." Der Brautpreis soll gedrückt werden. "Sie gehört Dir noch nicht", entgegnet der Vater – und die Mutter fügt hinzu: "Der Brautpreis steht. Fünf Pferde." Wenn der Brautwerber die Hütte verlässt, kommt der kleine Bruder von Thusnelda zu seiner Schwester und fragt: "Soll ich ihn vielleicht abstechen?" Sie entgegnet: "Das mach' ich schon selber!"

Barbaren von heute

Es sind noch keine vier Minuten der ersten Folge der neuen Netflix-Serie vergangen – und der Zuschauer ahnt bereits: Die "Barbaren" reden kaum anders als Menschen im Jahr 2020. Nur, dass der Teutoburger Wald damals nicht zwischen Bielefeld und Paderborn lag, sondern von Wildnis umgeben war. Um den historischen Bezug deutlich zu machen, wurden die Darsteller in grobes Leinen und in Wildtierfelle gekleidet; gekocht wird auf dem Feuer – und die Antlitze der animalisch wirkenden Männer sind dreckverschmiert. Klar, es handelt sich ja um Barbaren. Da stört es auch nicht weiter, dass die Hälse überraschend rein, weiß und sauber erscheinen. Das Maskenbild hatte vermutlich mit den Gesichtern schon genug zu tun. Der Vater der umworbenen Braut wirkt sogar wunderlich gut rasiert und gekämmt, als komme er gerade vom Friseur um die Ecke. Diese wohl bewusste A-Historizität macht – trotz vieler stimmiger Ausstattungsdetails – den Reiz der Serie aus. Die Geschichte der legendären Varusschlacht, auch wenn sie schon rund 2.000 Jahre zurückliegt, soll ganz heutig erscheinen. Das macht es dem Publikum leichter, sich den "Barbaren" anzunähern. Geschickt hangelt sich das Drehbuch von Konflikt zu Konflikt, mal größer, mal kleiner, bereits nach fünf Minuten reiten die bösen Römer (die origineller Weise lateinisch sprechen und untertitelt werden) in das idyllische Dorf ein und sorgen für Ärger, fordern einen materiellen Tribut.