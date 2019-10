Warum die deutsche Kunstgeschichte ohne van Gogh undenkbar ist

"Segelboote am Strand von Les-Saintes-Maries-de-la-Mer" oder das Porträt von Augustine Roulin, in traditioneller Tracht – wir kennen diese Bilder, sie gehören zum kulturellen Gedächtnis. Aber es ist eine freudige Überraschung, sie jetzt leibhaftig zu sehen und zu erleben. Der erste Raum der Ausstellung "Making van Gogh" im Frankfurter Städel-Museum zeigt Gemälde, die damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in Deutschland gezeigt wurden.

"Die Grundthese der Ausstellung ist," erklärt Kurator Felix Krämer, "dass die Kunstgeschichte ohne van Gogh in Deutschland, so wie wir sie kennen, nicht erzählbar ist. Es würde keinen deutschen Expressionismus geben, es gäbe keine 'Brücke', auch nicht den 'Blauen Reiter', wenn es nicht van Gogh gegeben hätte. Sie alle haben sich an van Gogh orientiert, haben dadurch ganz neu sehen gelernt. Und die Buntfarbigkeit, die wir in der deutschen Kunst des frühen 20. Jahrhunderts sehen – die ist maßgeblich durch van Gogh inspiriert worden."

Vom "van gogheln" der Expressionisten

Der unterirdische Gartensaal des Städel-Museums, der für diese Ausstellung frei geräumt wurde, hat hohe Decken. Aber die oftmals kleinformatigen van Goghs auf lichtgrauen Wänden – die Porträts, die Landschaften, die Stillleben – sind konzentrierte Energie, magnetisieren unseren Blick, können sich auf der großen Fläche bestens behaupten.

Die Faszination für die Kunst des niederländischen Malers hält hierzulande schon seit über 100 Jahren an, erzählt Krämer: "Es ist schon interessant, wenn man sich die frühen Besprechungen durchliest, wie intensiv auf van Gogh reagiert wurde. In den Besprechungen wird diese Buntfarbigkeit immer wieder betont, Rezensenten beklagen zum Teil, dass die Bilder so grell wären, dass man sie sich kaum anschauen konnte. Kritiker beschreiben das mit Begriffen wie 'es van goghelt', um deutlich zu machen, wie stark dieses Vorbild war."

Den Einfluss von Kunsthändlern wie Paul Cassirer oder von Kritikerpäpsten wie Julius Meier-Graefe zeigt die Ausstellung in entsprechenden Vitrinen. Aber keine Angst – diese Ausstellung reduziert die Werke nicht zu Illustrationen einer kunsthistorischen Grundthese, sondern lässt sie räumlich unbehelligt wirken. Van Gogh ist die eine Sache, seine unverkennbare Wirkung auf die Expressionisten die andere. Nur wenn es um die Selbstbildnisse geht, hängt da ein van Gogh neben Cuno Amiet, Max Beckmann, Ludwig Meidner oder August Böckstiegel.