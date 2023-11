Warum die Architektin Anna Heringer mit Lehm baut

Lehmbau ist in Vergessenheit geraten

Derzeit baut die 1977 in Rosenheim geborene Architektin Anna Heringer eine katholische Kirche in Ghana und eine in Traunstein. Der Campus St. Michael in Traunstein soll der erste freitragende Lehmbau Deutschlands werden. Doch obwohl Lehm in der Theorie überall vorhanden ist, fehlen in der Praxis die Firmen und Fachkräfte. Zu lange war der vorindustrielle Lehmbau in Vergessenheit geraten. Der Lehm auf der Baustelle in Traunstein stammt deswegen aus Voralberg in Österreich.

Neben dem Fachkräftemangel sei das Bauen mit natürlichen Rohstoffen zudem durch die "deutschen Baunormen" erschwert. "Man sieht einfach, dass unser Bausystem und unser Wirtschaftssystem nicht auf diese Strategie ausgelegt. Energiekosten sind bei uns sehr milde besteuert. CO2 ist sehr, sehr milde besteuert. Während die menschliche Energieform des Handwerks sehr hoch besteuert ist."

Dabei seien die Baustoffe, die es in einer Region gebe, Teil des kulturellen Erbes, das wir haben, sagt Heringer. "Das macht auch unsere kulturelle Vielfalt aus, dass wir uns auf das verlassen, was wir haben." Wenn man sich auf nachhaltige Baustoffe wie Lehm besinnt, müsse man gar nicht so viel importieren und sich "abhängig machen von externen Faktoren".

Und eines sei klar. Wenn Klima und Ressourcen geschont werden sollen, könne man nicht mehr so verschwenderisch bauen, wie es etwa im Westen üblich ist, sagt die Architektin Anna Heringer. "Um den Lehm kommen wir nicht drum herum in Zukunft, den brauchen wir definitiv als Baumaterial.“

Bis dahin muss aber noch viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit geleistet werden. Lehm als Baumaterial muss erst einmal bekannt gemacht werden. Projekte wie der Campus St. Michael in Traunstein seien dafür besonders wichtig. Denn es brauche Anschauungsobjekte aus Lehm, "wo man reingehen kann, wo man spüren kann, wo man diese archaische Kraft und die Urkraft von der gestampften Erde mal richtig erlebt. Das begeistert Menschen schon. Das hat Strahlkraft. Davon bin ich überzeugt".