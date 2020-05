Warum die Arbeitswelt nach Corona eine andere werden könnte

Saskia Sassen, Susan Neiman, Thomas Piketty, Rahel Jaeggi, Chantal Mouffe, Nancy Fraser u.v.a.m - es ist ein kleines Who’s who des internationalen Wissenschaftsbetriebs, das sich unter einem soeben veröffentlichten Manifest über die Zukunft der Arbeit nach Corona versammelt. Zu den Mitunterzeichnern gehört auch die politische Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog, die 2019 den politischen Aufruf "Die Rettung der Arbeit" veröffentlichte. Knut Cordsen hat mit ihr über das von mehr als 3.000 Wissenschaftlern unterzeichnete Papier gesprochen.

Knut Cordsen: Von Michel Houellebecq stammt die düstere Post-Corona-Prognose: "Wir werden nach der Eindämmung nicht in einer neuen Welt aufwachen; es wird die gleiche sein, nur ein wenig schlimmer." Ihr Manifest über die Zukunft der Arbeit nach Corona ist deutlich optimistischer getönt. Was macht Sie so hoffnungsfroh?

Lisa Herzog: Ja, ich denke hoffnungsfroh macht uns alle, die wir das unterschrieben haben, dass Menschen in der Lage sind, ihre Welt zu gestalten und sie nicht einfach nur, wie Houellebecq zu glauben scheint, hinzunehmen. Ich glaube, dass Dinge sich entwickeln. Aber es ist natürlich eine Frage, wie Gesellschaften, wie wir alle jetzt mit dieser Krise umgehen. Wir können sie verstreichen lassen und dann in eine vielleicht noch schlechtere Welt zurückkehren. Aber wir können auch versuchen, diese Gelegenheit zu ergreifen und einige fundamentale Fragen dazu zu stellen, wie wir uns als Gesellschaft eigentlich organisieren wollen. Und dazu möchte dieses Manifest einen gewissen Denkanstoß geben.

Es zeichnet sich ja, auch das thematisiert das Manifest, eine "explodierende Arbeitslosigkeit" weltweit ab – Sie sehen aber gerade diese mutmaßlich schwere ökonomische Krise, in die die Pandemie uns bringt, als Chance. Folgen Sie da eher dem Winston Churchill zugeschriebenen Satz: "Never let a good crisis go to waste"?

Naja, wir haben 2008 eine gute Krise in dem Sinne schon verschwendet sozusagen. Es soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als ob wir das irgendwie schön oder gut finden, dass die Arbeitslosigkeit hochschnellt. Aber sie wird es eben wahrscheinlich tun. Und die Frage ist dann: Gehen wir mit den üblichen Instrumenten vor, die ja in vielen Ländern auch eigentlich quasi keine Instrumente sind, weil einfach sehr, sehr wenig Absicherung da ist, oder versuchen wir, andere Ansätze zumindest auszuprobieren? Geht es nicht auch anders? Das ist auch gar nicht so neu, speziell in Bezug auf Arbeitslosigkeit ist ja der Gedanke einer Jobgarantie schon lange da. Das wurde ja auch in der ersten, ganz großen Weltwirtschaftskrise in den 1930ern teilweise umgesetzt, dass in USA bestimmte Formen staatlicher Beschäftigung auch stattgefunden haben. Das ist sicher nicht perfekt gelaufen. Aber es war ein Element all der Werkzeuge, mit denen man aus dieser Krise dann auch wieder rausgekommen ist.

Das Motto des Manifests lautet: "Arbeit demokratisieren, dekommodifizieren, nachhaltig gestalten" – was genau ist damit gemeint?

Demokratisieren heißt, dass wirtschaftliche Macht von denjenigen, die unter ihr stehen, demokratisch kontrolliert werden soll. Also die eigentlichen Arbeitenden sollen mitbestimmen dürfen darüber, wie ihre Arbeit gestaltet wird. Das kann unterschiedliche Formen annehmen, sei es durch Genossenschaften, sei es durch Ausbau der Mitbestimmung. Und das bedeutet einfach, dass wir das Prinzip, dass wir im politischen Bereich für das richtige halten, nämlich Demokratie, auch in der Wirtschaftswelt verankern. Dekommodifizieren heißt, dass man ein Gut nicht alleine den Marktkräften überlässt. Da stellen sich dann eben Fragen nach der Gestaltung des Arbeitsmarktes, gerade auch in solchen Bereichen wie dem Gesundheitsbereich, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und da fällt dann eben auch dieser Gedanke der öffentlichen Beschäftigung im Sinne einer Jobgarantie darunter. Nachhaltig gestalten muss man vielleicht gar nicht weiter erläutern. Also bei allen Fragen der Gestaltung der Arbeitswelt müssen wir mitbedenken, dass wir das Problem des Klimawandels bewältigen müssen, dass wir unsere Gesellschaften auf eine nachhaltigere Schiene setzen müssen. Da geht es zum Beispiel auch um die Frage: Wo wird welche Technologie eingesetzt, wo werden Menschen eingesetzt? Was hat das für die Energiebilanz für Konsequenzen? All das spielt eine Rolle.