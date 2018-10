Warum der Wein "einen kleinen Blick in die Ewigkeit" erlaubt

Die Geschichte des Weins reicht weit zurück. Funde im Iran belegen, dass Menschen seit mindestens 7.000 Jahren Wein anbauen. Doch eine kleine Insel im Mittelmeer ist besonders mit dem Wein und seiner religiösen Dimension verbunden: Lipari. Archäologischen Funden zufolge, reicht die Weinproduktion hier zurück bis in die Steinzeit. Auf den Liparischen Inseln wurden Traubenkerne aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus gefunden. Diese belegen, dass die Vitis vinifera, die Weinrebe, und natürlich auch die Trauben kultiviert wurden.

Dionysos-Kult war in der Antike weit verbreitet

Auf Lipari ist der Weinbau also mindestens 4.000 Jahre alt und so alt ist wahrscheinlich auch schon die Weinproduktion. 1.500 Jahre nach den Völkern der Bronzezeit kamen griechische Auswanderer auf die Insel. Diese brachten im 6. Jahrhundert v. Chr. ihre Kultur, die Kultur des Weintrinkens und den Kult des Gottes Dionysos mit.

Der Dionysos-Kult war in der Antike weit verbreitet und hatte im gesamten Mittelmeerraum zahlreiche Anhänger. Denn als Gott des Theaters, des Weines, der Ektase und der irdischen Freuden war Dionysos gleichzeitig auch für die Freuden im Jenseits zuständig. Also gab man den Verstorbenen Miniaturen von Theatermasken und Weingefäße mit Darstellungen von Theaterszenen mit Dionysos mit auf ihren Weg in die Ewigkeit.

Rausch erlaubte "kleinen Blick in die Ewigkeit"

Von den Dichtern wurde Dionysos auch Lysios genannt, als der Gott, der die Sorgen löst. Denn der Rausch, den der Weingenuss mit sich brachte, erlaubte in den Augen der Dionysos-Anhänger einen kleinen Blick in die Ewigkeit.

Bei den Dionysos-Festen, den Dionysien wurde reichlich getrunken, beim Symposion ging es gesitteter zu. Beim Wein wurde diskutiert, philosophiert, gedichtet, gesungen. Doch auch hier brachte man zunächst Dionysos ein Trankopfer in der Tischgemeinschaft dar, wenn man aus einem gemeinsamen Kelch den mit Wasser vermischten Wein an die Gäste austeilte – eine Zeremonie, die Weltliches und Religiöses miteinander verband. In der Zeit der ersten griechischen Besiedlung Liparis beschrieb der Dichter und Philosoph Xenophanes von Kolophon ein solches Symposion:

"Rein ist der Boden und rein jetzt aller Hände und Becher. // Und den gewundenen Kranz setzt uns ein Jüngling aufs Haupt; // herrlich duftende Myrrhe kredenzt in der Schale ein andrer, // Und zum frohen Gelag steht uns der Mischkrug bereit. // Heiligen Wohlgeruch lässt in der Mitte Weihrauch entströmen, // kühlendes Wasser ist da, süßes, aus lauterem Quell." Xenophanes von Kolophon

Wein wurde immer mit Wasser gemischt

Der Wein wurde in der griechischen Zeit immer mit Wasser vermischt getrunken. Er war wohl sehr bitter, und er tendierte dazu, schnell zu kippen und sauer zu werden. Dann hatte man Essig. Und so ähnlich hat er wohl geschmeckt.

Man musste schon ordentlich trinken, um in die Verlegenheit zu geraten, nach Hause geführt werden zu müssen. Puren Wein tranken die Barbaren, selbst das Verhältnis 1:1 galt bei den Griechen als unfein. In der Regel mischte man fünf Teile Wasser unter zwei Teile Wein.

Noch heute in der christlichen Messe: kein reiner Wein

Das diente auch dazu, um die Temperatur zu regulieren, den Wein zu kühlen, um den Geschmack zu verbessern und die Folgen des Weingenusses zu reduzieren. Auch wenn es heute nicht mehr notwendig ist, gibt es den Ritus noch immer: So wird in der katholischen Messe kein reiner Wein getrunken, sondern ein Schluck Wasser hineingegeben.