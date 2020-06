Warum der Wald mehr ist als lauter Bäume

Die Pilze, die Wurzeln, das Moos, die Steine rücken einem hier unheimlich nah. Man kann ein bisschen Bambi spielen mithilfe der Video-Installation vom holländischen Künstler-Duo Broersen & Lukács, was eine überraschend suggestive Erfahrung ist. Die beiden haben in einem sehr aufwendigen Verfahren an den Originalschauplätzen in den Wäldern von Maine den Walt Disney-Film nachinszeniert.

Wald aus Bambi-Perspektive erfahren und innerlich spüren

Resultat ist eine teils echte, teils virtuelle Natur – allerdings komplett ohne Tiere bis auf den Betrachter. Der wiederum erlebt die Natur aus der Tierperspektive hyper-realistisch. Sabine Adler findet vor allem das Gegenbild zu Disney interessant, das die Künstler damit geschaffen haben: "Disney, der die Natur extrem romantisiert und den Menschen als Feind betrachtet hat. Er war ja der Meinung, in der Natur ist alles in Ordnung, solange der Mensch nicht eingreift. Broersen & Lukács sehen dagegen eigentlich die Aufgabe, dass sich der Mensch wieder als Teil der Natur sieht, und sie versuchen deshalb, diese Perspektive in den menschlichen Körper quasi hinein zu gießen. Oder ihn in die Möglichkeit zu versetzen, wie ein Tier durch den Wald zu gehen, der gleichzeitig aber ein komplett konstruierter virtueller Wald ist."