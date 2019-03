Warum der Serien-Hype gerade erst begonnen hat

Sie lehren ja nicht nur an der Hochschule für Fernsehen und Film, sondern sind selbst Produzent und Autor der sehr erfolgreichen Webserie "Der Lack ist ab", bei der Sie auch Studenten die Möglichkeit geben, mitzuarbeiten. Entstehen Serien stärker in einem Kollektiv?

Das tun sie tatsächlich. Es gibt aber auch Menschen, die schaffen es, sich hinzusetzen und alleine eine ganze Serie zu schreiben. Man nehme "True Detective". Aber heutzutage hilft es tatsächlich sehr, wenn man im Team zusammenarbeitet. Gut funktioniert auch, wenn es eine Person gibt, die eine sehr klare Vision hat und mit anderen Autoren die einzelnen Geschichten festlegt: Akt für Akt, Szene für Szene – so entsteht etwas, das eine sehr viel höhere Qualität hat.

Bilden Sie Ihre Studenten für den deutschen oder für den internationalen Markt im seriellen Erzählen aus?

Ich glaube, wenn man eine gute deutsche Serie erzählt, dann kann sie auch im Ausland funktionieren. Das sehen wir ja auch durch die Verkäufe von "Deutschland 83" und "86" oder "Babylon Berlin". Es passiert so unwahrscheinlich viel gerade. Was ich versuche zu lehren ist: "Know your audience" – "kenne dein Publikum". Ich muss strukturell gut arbeiten, aber eben auch gute Unterhaltung herstellen.

Brancheninsider munkeln, der Serien-Höhepunkt sei bereits überschritten. Finden Sie das auch?

Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn das G5-Netz kommt und alle Zugang haben zum Streamen, dann werden wir noch größeren Bedarf an Serien und Filmen haben. Außerdem verändert sich die gesamte Herstellung von Bildschirmen. Wir werden in Zukunft wohl unterschiedliche Bildschirme in unterschiedlichen Zimmern haben – auch beim Autofahren, wenn das Auto dann selbst fährt. Dann werden wir noch mehr Programm brauchen. Ich glaube, wir stehen erst ganz am Anfang, was das angeht.