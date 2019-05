Warum der Papstbesuch in Rumänien heikel wird

In einer Videobotschaft hat Papst Franziskus die Rumänen schon vor seiner Abreise zum Zusammenhalt aufgerufen: "Lasst uns gemeinsam gehen". So lautet das Motto der dreitägigen Papstreise in das ehemalige Ostblockland.

Rumänien ist ein gespaltenes Land

Höchst passend, denn Rumänien, das noch bis Ende Juni den EU-Ratsvorsitz inne hat, ist ein gespaltenes Land: Politisch stehen sich einerseits die europakritischen Sozialdemokraten unter Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă und andererseits die pro-europäische Nationalliberale Partei gegenüber, der wiederum Staatspräsident Klaus Johannis nahe steht. Mit beiden Politikern wird der Papst noch am Vormittag in Bukarest Gespräche führen.

Katholiken sind eine Minderheit in dem politisch gespaltenen Land

Mit seinem Besuch will der Papst aber vor allem die katholische Minderheit im Land ermutigen und dabei auch ein Zeichen für die Ökumene setzen, denn 87 Prozent der rumänischen Bevölkerung sind orthodox. Am Nachmittag trifft der Papst deshalb in Bukarest mit dem rumänisch-orthodoxen Patriarchen Daniel und dessen gesamter Kirchenleitung zusammen. Ebenso auf dem Programm stehen Treffen mit Vertretern der ungarischen Minderheit und der Roma in Siebenbürgen. Dort wird Franziskus im Ort Blaj am Sonntag sieben griechisch-katholische Bischöfe seligsprechen. Sie sind während der Zeit des Kommunismus als politische Gefangene ums Leben gekommen.

