Warum der neue Krimi von Fred Vargas enttäuscht

Leider ist das Attribut „schräg“ im Zusammenhang mit Kriminalromanen so ausgeleiert, dass es fast nicht mehr zur Verfügung steht, wenn man es wirklich braucht. Aber bei Fred Vargas und ihren Geschichten, da braucht man es: "Ich hab doch gesagt, dass ich nie auf Fragen antworte, Francois, du hat gesagt, in der Sendung läuft das sicher prima, aber es läuft eben nicht!", lässt sie den Moderator des französischen Fernsehsenders TV 5 auflaufen in einer hinreißenden Mischung aus exzentrisch, hysterisch und treuherzig.

Vom Floh bis zum Werwolf

Und da hatte sie die Frage schon wieder nicht beantwortet. Tant pis! Er wollte über Spinnen reden, denn die sind die Tiere der Wahl im jüngsten Vargas-Buch, und in Vargas-Büchern kommen immer Tiere vor, vom Floh bis zum Werwolf. Diesmal sind es Einsiedlerspinnen, deren Gift man doch sicher nicht für Morde benutzen kann, oder doch?

Sie drücken auf die Taste der Lampe, ganz kurz, damit ballern Sie ihr einen Stromstoß in den Leib und die Spinne spuckt ihr Gift. Achtung, man darf nur eine 3-Volt-Batterie nehmen, nicht mehr, sonst geht sie hops. Und auch nicht zu lange drücken. - Zitat aus "Der Zorn der Einsiedlerin"

Darwins Gesetz, wenn die Idee nicht gut ist

Fred Vargas schreibt großartige Krimis seit über 20 Jahren. Ihre Figuren sind ihren Spleens in einer Ernsthaftigkeit ergeben, die einen geradezu rührt. Sie sind schräg und freundlich, und das ist etwas fundamental anderes als die längst zu Tode gerittenen Marotten, mit denen heute standardmäßig jeder Serien-Ermittler ausgestattet wird. Der Grundkonsens im Kosmos Vargas: Auch die merkwürdigste innere Logik des Anderen verdient Respekt. Ob er nun in Alexandrinern spricht, alle drei Stunden schläft, Wolken schaufelt, Tauben rettet oder sich nur mit Werkzeugkatalogen entspannt. Nebenbei wird dann auch ermittelt. Fred Vargas: "Es kommt eine Idee nach der anderen, die meisten findet man am nächsten Morgen im Mülleimer – maliziöse Pause – tot, Selbstmord!, denn das ist Darwins Gesetz, wenn die Idee nicht gut ist."