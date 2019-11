Warum der Film "Le Mans 66" nicht überzeugen kann

Enzo Ferrari. Dieser italienische Teufel mit seinen roten Rennern. Ginge es nach Henry Ford II, würde er seinen Konkurrenten unangespitzt in den Boden rammen. Dass Ferrari ein Übernahmeangebot des Amerikaners dazu genutzt hat, den Wert seines Unternehmens nach oben zu treiben, um schließlich mit Fiat zu fusionieren – ok. Aber dass er Ford als unfähigen Erben seines legendären Vaters bezeichnet, geht zu weit. Das schreit nach Rache.

Autos, Rache, Alphamännchen

Es geht martialisch zu in "Le Mans 66", dazu muss man nicht einmal den Originaltitel des Films kennen, der "Ford versus Ferrari" lautet. Motorsport und Alphamännchen, da muss es ja krachen. Aber nicht nur. Das schränkt die Zielgruppe zu stark ein. Also wird nicht stumpf das historische Kräftemessen zwischen den beiden Autogiganten in den 1960er-Jahren nacherzählt, nein, es braucht mehr: eine Underdog-Geschichte über Freundschaft, Stolz und das Überwinden von Hindernissen, die ebenfalls auf wahren Begebenheiten beruht – und die man auch versteht, wenn man mit Autos so rein gar nichts am Hut hat.

Fords Ritter in glänzender Rennwagen-Rüstung sind Ken Miles und Carrol Shelby. Der eine ist Rennfahrer, der andere ein Sportwagen-Konstrukteur, der seine Profikarriere hinter dem Steuer aufgrund eines Herzfehlers beenden musste. Er weiß, was einen guten Fahrer ausmacht. Und deswegen will Shelby unbedingt Ken Miles, um Ferrari in die Schranken zu verweisen. Der Auftrag, den Shelby von Henry Ford II persönlich bekommen hat, lautet: Einen Rennwagen zu konstruieren und ein Team zusammenzustellen, das beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans den ewigen Sieger Ferrari versenkt. Jeder andere hätte ihn ausgelacht. Aber Shelby ist ein Mann der Leidenschaft. Ebenso wie Miles. Allerdings hat der sein Temperament nicht im Griff und legt sich kurz vor einem Rennen schon mal mit den Kontrolleuren an.