Warum der Designer Luigi Colani seiner Zeit voraus war

Wenn man in Deutschland überhaupt einen Industriedesigner namentlich kennt, dann ist das vermutlich Luigi Colani. Obwohl es von ihm – anders als von seinem französischen Kollegen Philippe Starck – nicht die eine Zitronenpresse gibt. Man verbindet ihn nicht mit einem bestimmten ikonischen Designobjekt, sondern eher mit seinem eigens entworfenen Image. Schwarze Mähne, freche Schnauze – von oben bis unten in Weiß gehüllt. "Mann mit Bart macht Ecken zart" – so besang ihn Jacques Palminger in seinem Song "Kolany", der den schillernden Kultstatus des umstrittenen Designers nur noch betonte. Gestern ist Luigi Colani mit 91 Jahren in Karlsruhe verstorben.

Vom MoMA bis zum Centre Pompidou

Was aber macht die eigentliche Bedeutung von Luigi Colanis Werk aus? Zum einen sind viele seiner Produkte und Entwürfe feste Bestandteile der ständigen Designsammlungen der großen Museen, wie zum Beispiel im Centre Pompidou, dem MoMA oder in der Neuen Sammlung in München. Ein Beleg dafür, dass Luigi Colani Bedeutung für die Designgeschichte im Sinne eines Kanons hat. Zum anderen sind einige seiner Produkte heiß begehrte Sammlerstücke: Vor Kurzem wurde "TV Relax", eine organisch geschwungene Schaumstoffliege aus den 1960er-Jahren für 20.000 Euro versteigert. Auch ein Zeichen für seine Bedeutung im Sinne eines Marktwerts.