Warum den Bayreuther Festspielen ein Sparkurs drohen könnte

Nicht nur die Zukunft der Festspielleitung unter Katharina Wagner steht derzeit in Frage, auch finanziell rumort es auf dem "grünen Hügel": Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth müssen sich offenbar auf weniger Fördermittel einstellen. Der Förderverein der Freunde Bayreuths hatte überraschend angekündigt, weniger zahlen zu wollen. Von bis zu einer Million Euro weniger sei die Rede ab 2024, heißt es am Mittwoch in einer Meldung der Deutschen Presse Agentur. Vorstandsvorsitzender Georg von Waldenfels dementierte die Meldung allerdings auf BR24-Nachfrage.

Blume: Bei Festspielen darf "nicht gewackelt werden"

Tatsächlich hänge die Höhe der Fördermittel vom Spendenaufkommen der Gesellschaft der Freunde Bayreuths ab, so von Waldenfels. Noch sei dieses ungebrochen, aber wie es in diesem Jahr konkret aussehe, werde man erst im Sommer beurteilen können. Er müsse mit "festen Zusagen vorsichtig sein", so der Vorsitzende des Fördervereins.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat sich ebenfalls auf BR24-Nachfrage geäußert. In ihrer schriftlichen Stellungnahme heißt es: "Wenn die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth bei der Finanzierung deutlich weniger beisteuern kann, dann müssen jetzt alle, die Teil dieses ganzen Komplexes sind, zusammen handeln. Das kann nicht nur der Bund, sondern da muss Bayern eine ganz entscheidende Rolle spielen."

Der Freistaat sei sich dessen durchaus bewusst, betont der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) im Gespräch mit BR24. Man werde gemeinsam mit dem Bund überlegen, wer finanziell einspringen könne, wenn an anderer Stelle etwas wegfallen sollte. Für ihn sei klar, dass bei Bayreuth "nicht gewackelt werden" dürfe, so der Minister weiter.

Finanzierung der Bayreuther Festspiele "weiterhin gesichert"

Aus dem Festspielhaus heißt es auf BR24-Nachfrage nur, dass man Inhalte interner Sitzungen nicht kommentieren wolle. Da die Gesellschaft der Freunde Bayreuths dezidiert betont habe, auch weiterhin fest an der Seite der Festspiele stehen, und sich Bund und Freistaat ebenso verbindlich zu den Festspielen bekant hätten, betrachte man die Finanzierung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele weiterhin als gesichert, so Festspielsprecher Hubertus Herrmann. Insgesamt sei man durchaus positiv gestimmt am Grünen Hügel, da die Festspiele in diesem Jahr "deutlich überbucht" seien.

Der Gesamtetat der Bayreuther Festspiele liegt bei 32 Millionen Euro. Die Bayreuther Festspiele werden zu je 29 Prozent vom Bund, dem Freistaat und der Gesellschaft der Freunde Bayreuths getragen. Die Stadt Bayreuth übernimmt 13 Prozent. Die aktuelle Kassenlage der Stadt lässt eine Erweiterung dieser Gesellschaftsanteile nicht zu, heißt es aus dem Rathaus.