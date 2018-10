Warum das Urteil gegen Jean-Claude Arnault alles schlimmer macht

Die Sache ist schlimmer, als befürchtet: Das Urteil gegen Jean-Claude Arnault ist auf der einen Seite zwar sicher eine Genugtuung für das öffentlich nicht mit Namen genannte Opfer der Vergewaltigung, die das Gericht als bewiesen angesehen und mit zwei Jahren entschieden bestraft hat, wenn auch deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Es ist daneben eine Genugtuung für die anderen 17 Frauen, in deren Fällen dem Mann weitere Vergewaltigungen oder sexuelle Belästigungen offenbar nicht nachgewiesen werden konnten. Und es ist der erste Fall in Schweden, in dem die #MeToo-Kampagne zu einer Verurteilung geführt hat.

Na bitte, geht doch! Beziehungsweise, geht eben nicht mehr, dieses bisher auch im ach so fortschrittlichen Schweden nicht eben unübliche Grabschen, Belästigen und Schlimmeres, meist durch männliche Machtmenschen oder Alphatiere. Eines der schlimmsten davon sitzt jetzt im Knast und bleibt da auch erst einmal. Für die Gesellschaft gut und ein Fanal für die schwedische Kulturszene.

Ruf der Akademie noch mehr beschädigt

Seit dem immer offener ausgetragenen Streit innerhalb der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergeben soll, es aber nun nicht mehr kann, seit diesem Streit um den zweifelhaften Herrn Arnault, Ehemann einer der 18 Angehörigen, ist viel geschrieben und vor allem geschimpft worden: Abgehoben, arrogant, amoralisch! Diese hochsubventionierten Elitisten mit ihren Pfründen und Privilegien. Und dann noch Frauen belästigen!

Vergewaltigen, muss seit heute gesagt werden und damit ist der ohnehin ramponierte Ruf der Akademie noch mehr beschädigt. Während sich deren Mitglieder, ob nun aktiv oder in der Schmollecke, weiter auf nichts einigen können. Nicht einmal auf die - wenn auch nur zeitweise - Rückkehr einiger, um zumindest neue Mitglieder zu wählen. Eitelkeit statt Einsicht und mit dem Arnault-Urteil nun auch der Verdacht, dass einige dieser "Stühle", wie sich die 18 nennen, jahrelang einen Straftäter im eigenen Umfeld gedeckt haben? Eigentlich ein Fall für den König, der als Einziger den ganzen Laden auf null setzen könnte, es aber wohl nicht tun wird. Man versucht es lieber auf die schwedische Art, "det löser sig" heißt das hier, irgendwie ruckelt sich das schon hin. Doch ohne harten Schnitt sehe ich das nicht und damit sehe ich schwarz auch für den Literaturpreis im kommenden Jahr!

