Warum das Regensburger "Käthchen von Heilbronn" Erneuerin ist

Am 22. September hat Heinrich von Kleists "Ritterschauspiel" "Käthchen von Heilbronn" am Theater Regensburg Premiere, inszeniert von der jungen Landshuter Regisseurin Julia Prechsl. Im Sommer 2017 wurde sie eingeladen, zusammen mit 65 Regisseuren und Regisseurinnen aus 27 Ländern am renommierten „Directors Lab“ des Lincoln Center Theater, New York City teilzunehmen. Die bereits am Staatstheater Nürnberg erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schauspieldirektor Klaus Kusenberg setzt sich am Theater Regensburg in der Spielzeit 2018/19 fort. Für das kulturLeben auf Bayern 2 sprach Peter Jungblut mit der Regisseurin über ihr Konzept.

Peter Jungblut: Er war fasziniert von Magnetismus und Schlafwandlerei, der zutiefst unglückliche Dichter Heinrich von Kleist. Im Unterbewusstsein, im Fantastischen, da suchte er nach Erklärungen für das Verhalten der Menschen. Träume und Traumdeutungen spielen deshalb eine große Rolle in den Stücken von Heinrich von Kleist, auch im „Käthchen von Heilbronn“, das jetzt am Samstag Premiere haben wird am Theater Regensburg, inszeniert von Julia Prechsl. Eine junge Frau inszeniert ein Ritter- und Schauerdrama: Wie aktuell kann denn so ein Stück heute noch sein?

Julia Prechsl: Na, so aktuell wie die junge Frau. Ich glaube, das kann sehr aktuell sein, einfach in der Auseinandersetzung mit der Zeit, in der wir gerade leben. Das Spannende ist ja vor allem, dass dieses Ritter- und Schauerdrama, also mit diesem abschreckenden Untertitel, dass das auf einer Geschichtserzählung basiert, die wir alle immer noch benutzen, in fast jeder Geschichte, die wir erzählen wollen. Es ist ein Erzählprinzip, das sich im Märchen wiederfindet, das sich in der klassischen Dramenform wiederfindet. Dadurch eine Geschichte zu erzählen, die wir tagtäglich immer wieder reproduzieren, ich glaube das lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und das zu hinterfragen.

Handfeste Vorstellungen, wie man gerne leben möchte

Es geht um Träume. Das Käthchen träumt, sie werde mal einen Ritter heiraten, der Ritter träumt, er werde mal die Tochter des Kaisers heiraten, aber das bringt beide erst mal nicht zueinander, sondern auseinander. Vom Traum gesteuerte Menschen, das ist bei Kleist ja oft so. Ist Ihnen dieses Thema wichtig oder spielt das in Ihrer Inszenierung keine Rolle?

Ich glaube nicht, dass man sich mit dem Käthchen auseinandersetzen kann, ohne sich auch mit der Traumebene zu beschäftigen. Ich finde viel spannender sich zu überlegen, wofür diese Träume eigentlich stehen. Kleist benutzt diese Träume ja so ein bisschen, um eine Abstraktion herzustellen, in der Dinge denkbar sind, die es sonst nicht sind. Die große Frage, die man sich dann stellen sollte, wenn man diesen Stoff macht, ist, wie man damit umgeht, mit diesem Mittel, das Kleist gewählt hat. Am Ende des Tages ist es nur ein Mittel, um eine Emotionalität erfahrbar zu machen und einen Wunsch erfahrbar zu machen und den kann man ja auch zur Realität werden lassen, also man sagt ja auch, Träume und Visionen – vielleicht sind es auch mehr Visionen als Träume, vielleicht ist das gar nicht so sehr diese verschwurbelte, über allem schwebende Ebene, sondern vielleicht sind das auch sehr handfeste Vorstellungen davon, wie man gerne leben möchte.