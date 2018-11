Warum das Marbacher Literaturarchiv kein "Märchenpark" ist

Noch eine Frage zum Blick auf ein mögliches oder gewünschtes Publikum. Sie haben einmal gesagt, dass man dem jungen Leser manchmal wie einer Chimäre hinterherlaufe - und dass dieser Blick auf einen noch nicht gewonnenen Leser vielleicht auch in falsche Richtungen führen könne. Hat Sie die Frage selbst nie umgetrieben, wie man junge Leser, die vielleicht auch ohne Bücherregal aufgewachsen sind, später doch noch später begeistern oder vielleicht auch für solche Institutionen gewinnen kann?

Natürlich spielt das eine große Rolle. Wenn ich das nie getan hätte, hätte ich meinen Auftrag verfehlt. Wir sind gerade durch das Museum mit einem Vermittlungs- und mit einem Bildungsauftrag versehen. Und dem kommen wir auch nach. Da holen wir auch Leser ab, die zum Teil noch gar nicht lesen können. Sehr kleine Kinder, die man an der Schwelle des Lesens in Empfang nimmt und die man so ganz allmählich - über die Freude an Farben und Buchstaben und die ersten Sinnzusammenhänge - zum Lesen holt. Aber wir haben natürlich auch ein sehr großes älteres Publikum, dem wir uns mit gleicher Sorgfalt und gleicher Intensität annehmen, unabhängig von dem Blick auf die Jugend.

Nun lassen sich die Zahlen, nach denen Buchkäufe generell zurückgehen, kaum noch leugnen. Welche Funktion kann denn in solchen Zeiten ein Archiv wie das in Marbach einnehmen?

Wir sind nicht mit dem Handel und dem Vertrieb der Ware Buch beschäftigt. Insofern werden Sie verstehen, dass ich mir nicht die Sorgen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels machen muss. Und auch nicht die Sorgen der Verleger. Meine Aufgabe ist es, Texte - egal in welcher Darreichungsform - zu speichern, zu konservieren und auf die Nachwelt zu bringen. Und - in Verbindung damit - den Leuten immer wieder klar zu machen, nichts ist so wichtig wie Literatur. Sie ist die wichtigste aller Künste. Literatur ist die billigste aller Künste. Und Literatur ist die wichtigste aller Künste, weil alle anderen Kunstformen, das Theater, der Film, aber eben auch das Netz - da spricht man nicht von Literatur, da spricht man von Content - auf Texte bauen. Das ist alles Literatur. Alle leben sie von Literatur. Ich sammle, speichere und überliefere diese Literaturen. Und ich sage den Leuten: Das ist das wichtigste Kulturgut überhaupt. Dafür sind wir zuständig.

Sie sind jetzt gerade schon bei der Bestandsaufnahme. Und Abschiede sind ja auch immer ein Anlass, um noch einmal Blicke in Richtung Zukunft zu werfen - auch in Richtung dessen, was man einer Nachfolgerin - der Germanistin Sandra Richter - jetzt überlässt und hinterlässt. Was ist Ihre Erfahrung aus den letzten Jahren: Wo liegt - im Kern - das Zukunftspotenzial dieser Institution, die Sie jetzt in andere Hände geben?

Sie können diese Einrichtung - das wird mir jetzt nach bald 15 Jahren erst so richtig deutlich - in viele verschiedene Richtungen hin entwickeln. Sie können sie zum Beispiel sehr viel stärker baulich weiterentwickeln, als ich das getan habe. Und wir stehen jetzt vor der großen Aufgabe, die digitale Kompetenz des Archivs weiterzuentwickeln. Ich habe in erster Linie die Einrichtung inhaltlich weiterentwickelt. Ein Gegner hat mir in den ersten Jahren mal gesagt: 'Sie schaden Marbach, denn Sie intellektualisieren und Sie internationalisieren Marbach.' Ich habe ihm gesagt: 'Schöner als Sie hätte man das gar nicht beschreiben können, was ich tue und was ich vorhabe zu tun.' Ich habe sehr stark inhaltlich mit den Beständen gearbeitet, die da sind. Und ich habe versucht, sie weiterzuentwickeln, auch zusätzliche Richtungen stärker zu sammeln: Philosophie, Ideengeschichte, Geisteswissenschaften und jetzt noch sehr intensiv den Übergang von der Kunstgeschichte zur Bild-Wissenschaft. Das passt sehr gut zu uns, denn wir haben auch eine enorm große Bildersammlung. Wir sind so etwas wie die National Portrait Gallery. Das weiß nur niemand. Das ist ein Pfund, mit dem wir zu wenig wuchern. Auch da sehen Sie sofort eine Entwicklungsmöglichkeit, die ich gerne noch ausgeschöpft hätte. Aber das ist zu spät.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung.

Noch mehr Hintergrund? Das Kulturjournal als Podcast - hier abonnieren.