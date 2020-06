Warum das Kunstforum Ostdeutsche Galerie einzigartig ist

Vier leuchtend rote Säulen begrüßen die Gäste im Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Die tschechische Künstlerin Magdalena Jetelová ließ 2006 die originalen Säulen am Portikus mit rotem Teppich einfassen. Jetzt sind die Säulen dick und sie scheinen schief zu stehen. Das Kunstforum hat die Arbeit von Magdalena Jetelová angekauft. Das war noch in der Ära von Museumsdirektorin Ulrike Lorenz, heute Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar. Die schiefen Säulen sind mittlerweile das Markenzeichen des Museums. Direktorin Agnes Tieze hat dieses Erbe gern übernommen. "Es sind Säulen, die drohen umzukippen. Mit der Farbe Rot verweist die Künstlerin auf die Revolution, mit dem Kippen und mit dem Wegfallen der Säulen will sie auf die starren Systeme des Kommunismus hinweisen, die eben wegfallen sollen."

Das kulturelle Erbe der Deutschen im östlichen Europa erhalten

Eröffnet wurde das Museum 1970. Die Basis bildeten Sammlungen des Adalbert Stifter Vereins und der Künstlergilde Esslingen. Der Auftrag des Hauses war das „kulturelle Erbe der Deutschen im östlichen Europa“ zu bewahren. Seit 2003 soll es auch die „aktuelle Kunst im östlichen Europa“ in den Blick nehmen, wie eben das Werk von Magdalena Jetelová. 2017 hat das Museum die Schausammlung neu gestaltet. Unter der Fragestellung: „Woher kommen wir, wohin gehen wir?“ präsentiert sich auch der erste Raum politisch. Das Thema ist nichts weniger als Deutschland und der Zweite Weltkrieg. Neben Anselm Kiefers „Noch ist Polen nicht verloren“ hängt ein Bild von Bernhard Heisig, mit dem Titel "Festung Breslau". Heisig, der in der DDR gelebt hat, stammte aus Breslau. "Also ein Gemälde, das die Kriegssituation wiedergibt. Bernhard Heisig war selbst im 2. Weltkrieg in der SS Panzerdivision auf Seiten der Nationalsozialisten tätig und diesen Fanatismus arbeitet er jetzt in diesem Werkkomplex auf", erklärt Agnes Tieze.

Große Kunst in Regensburg

Neben den großflächigen Gemälden steht eine kleine Bronzeplastik von Käthe Kollwitz. Es ist die berühmte "Pietà", die eine Mutter mit ihrem toten Sohn zeigt. Auch der Sohn von Käthe Kollwitz fiel im Ersten Weltkrieg. Das Kunstforum besitzt Zeichnungen und Skulpturen aus dem Oeuvre der Künstlerin und eben diese "Pietà". "In Berlin wurde diese Figur unter Altkanzler Helmut Kohl in einer vergrößerten Fassung als Denkmal aufgestellt. Hier in unserem Fall ist es ein posthumer Abguss, aber in der Originalfassung", so die Museumsdirektorin.

Eines der beliebtesten Bilder schlummerte jahrzehntelang im Depot des Kunstforums, bis es Agnes Tieze entdeckt und in die Schausammlung gehängt hat: "Ein besonders interessanter Raum ist finde ich der Raum der Prager Secession und zwar deswegen, weil er einzigartig ist in der deutschen Museumslandschaft. Eines der Werke ist zum Publikumsliebling avanciert, das ist die rote Straßenbahn, die durch Prag fährt, von Rudolf Alois Watznauer".