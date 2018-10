Warum das Jahr 1913 Florian Illies nicht loslässt

Der Romanist Hans Ulrich Gumbrecht hat schon 2001 ein Buch geschrieben, in dem er "ein Jahr am Rand der Zeit" untersuchte, nämlich das Jahr 1926. Was hat Ihr "1913" Gumbrechts "1926" zu verdanken?

Unglaublich viel: Ich bewundere den Mut, die intellektuelle Genialität von Gumbrecht, in diesem Suhrkamp-Buch einfach ein Jahr zu erzählen. Bevor ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, habe ich mich viel mit diesem Buch beschäftigt, damit, wie es sich mit vielen Querverweisen Themen anschaut wie Boxen oder Varieté oder ähnliche Dinge. Für mich und meinem Zugang zur Welt war klar, dass der sehr viel mehr mit den Biografien zu tun hat, mit den Menschen, mit dem, was die großen Helden in ihrem Alltag erlebt haben, und dass ich einen anderen Weg wählen musste. Das war am Ende dann der ganz schlichte Weg, zu erzählen. Ich erzähle in zwölf Monaten das Jahr, an den verschiedensten Schauplätzen mit den verschiedenen Menschen. Das war für mich der Ansatz, und ich mache es jetzt in dem neuen Buch ähnlich. Die natürlichste Weise, ein Jahr zu erzählen, ist, vom 31. Dezember bis zum 1. Januar zu erzählen. Eben weil man auch erzählen kann, wie ein Mensch wie Marcel Proust, wie Rilke, Kafka, Kandinsky und viele andere selbst dieses Jahr erlebt haben mit all ihren Höhen und Tiefen.

Was beim Lesen erstaunt, sind die vielen Begegnungen oder auch Beinahe-Begegnungen. Berühmt aus dem ersten Band ist Ihre Spekulation, ob Josef Stalin und Adolf Hitler sich im Januar 1913 im verschneiten Wiener Schlosspark Schönbrunn begegnet sein könnten oder nicht. Im Folgeband schildern Sie, wie Rosa Luxemburg im Frühling 1913 in Clarens in der französischsprachigen Schweiz Urlaub macht. Just zu der Zeit, in der in einem Hotel in Clarens Igor Strawinsky "Le Sacre du Printemps" komponiert.

Ja, eine wunderbare Koinzidenz, auf die ich irgendwann in meinen Zettelkästen gestoßen bin. Rosa Luxemburgs Geschichte ist eine ganz berührende in diesem Jahr 1913. Sie hat jeden Tag eine Pflanze in ihrem Herbarium gepresst, ist durch die Wiesen gezogen, hat eine Pflanze gepflückt, dann den botanischen Namen aufgeschrieben, und dieses gesamte Herbarium des Jahres 1913 ist unglaublicherweise erhalten in Warschau. Und dann las ich plötzlich, sie ist an einem See in diesem Clarens, schaute in einen anderen Zettelkasten und dachte: Da war doch noch was in Clarens in diesem Frühjahr 1913. Und dann steht da wirklich, dass das die Zeit ist, in der Igor Strawinsky sein Jahrhundertwerk komponiert, und das sind, wie ich finde, ganz aufregende Verbindungen. Man merkt plötzlich, wie sich revolutionäre Kräfte sozusagen innen am Klavier und außen in der Wiese für eine Sekunde treffen.

Auf die Kunst, die Malerei schauen Sie als Kunsthistoriker natürlich auch immer wieder, und Sie zitieren zustimmend einen Tagebucheintrag Paul Klees: "Eine einzige Liebeserklärung an die Kunst ist das Jahr 1913." Warum war das so?

Weil es diese Fülle an gleichzeitigen Stilen, die wir 1913 erleben, tatsächlich nie wieder gegeben hat. Wir haben auf der einen Seite diesen wunderbaren extremen Expressionismus von Ernst Ludwig Kirchner. Wir haben den, sagen wir mal: weicheren "Blauen Reiter" in München. Wir haben das Jahrhundertwerk, den "Turm der blauen Pferde", den Franz Marc in Sindelsdorf malt in diesem Jahr 1913. Wir haben dann diese unglaublich schönen Feiern der Natur und der Liebe und des Lebens von August Macke im Oktober 1913, die er am Thunersee malt. Das sind alles quasi Ikonen der Malerei-Geschichte. Wir haben parallel in Paris den Kubismus, den synthetischen Kubismus, den Picasso vorantreibt. Wir haben Matisse, der seine ganz großen Bilder in Marokko malt. Und dann haben wir auf ganz anderem Feld plötzlich das erste Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch in Sankt Petersburg und im Dezember 1913 das erste Readymade von Marcel Duchamps. Also man hat eigentlich alles in einem Jahr, die gesamte Kunstgeschichte, die die Moderne ausmacht, findet man hier in einem Jahr. Das raubte dann auch mir als Kunsthistoriker und Kunstkritiker wirklich den Atem, diese Simultaneität von vollkommen unterschiedlichen Versuchen, die Welt auf die Leinwand zu bannen.

Im Jahr 1913 war der Gründer des Rowohlt Verlags, Ernst Rowohlt, Prokurist bei S. Fischer. Just in dem Verlag, in dem Ihr Buch erscheint. Nehmen Sie das als gutes Omen für die Aufgabe, die Sie ab 1. Januar 2019 als Chef des Rowohlt-Verlags erwartet?

Ja, das kann man nicht anders nehmen als ein gutes Omen. Als ich dieses Detail fand und mich mit dem großen Ernst Rowohlt beschäftigte und dem Duo mit Kurt Wolff, die beide anfangs in diesem ersten Rowohlt-Verlag waren, den Ernst Rowohlt nach dem Krieg 1919 neugründete, da habe ich gedacht: Das ist jetzt für den allgemeinen Leser nicht von so großem Interesse, deswegen ist es dann am Ende nicht in das Buch hineingekommen. Aber ich habe da natürlich schmunzeln müssen und mir gesagt: Ja, da besteht offenbar eine sehr lange Verbindung zwischen diesen beiden Polen, und ich freue mich, dass ich in dem Moment, in dem mein Buch bei S. Fischer erscheint, designierter Rowohlt-Verleger bin und dort im neuen Jahr starte.