Warum Bernd Stegemann die Linken in der "Moralfalle" sieht

Linke Parteien "wahnsinnig" in der Krise

Stattdessen werden sie aus der Verhandlung ausgeschlossen und an die politischen Ränder abgegeben. Stegemann: "Es gibt eine massive Auseinanderbewegung in dieser Gesellschaft, eine massive Entsolidarisierung. Und ich habe versucht zu schreiben, dass diese Entsolidarisierung einerseits materielle und harte ökonomische Gründe hat, aber dass die Linken im Prinzip durch das Moralisieren diese Spaltung in einem diskursiven Raum, in einem symbolischen Raum, in einem politischen Raum noch einmal wiederholen. Alle linken Parteien sind darum so wahnsinnig in der Krise und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, weil sie vergessen haben, wie politische Reformulierung, wie politische Argumente in einer so massiv zersplitterten Welt funktionieren müssten."

Interessenlagen und ihre Widersprüche

Deshalb plädiert Stegemann in der „Moralfalle“ zu aller erst für rationalen Streit jenseits parteipolitischer Zuordnung und ohne Sprechverbote. Zugleich sind seine messerscharfen Argumentationen durchdrungen von einem klaren politischen Stand-punkt. Immer, wenn das Buch vom „Wie“ zum „Was“ der Debatten übergeht, tritt der Analytiker Stegemann hinter den überzeugten Linken zurück. Dieser Linke fordert dann politischen Realismus: also, dass gesellschaftliche Konflikte nach ihren materiellen Grundlagen zu überprüfen sind. Dass es gilt, ökonomische Interessenlagen und ihre Widersprüche gegen eine gerechte Gesellschaft aufzudecken. Dass Armut und die Ängste vor ihr Geltung haben müssen, selbst wenn sie einem bestimmten privilegiert-linksliberalen Milieu momentan ferner liegen mögen als politisch korrekte Sprache oder Identitätspolitik.

Bernd Stegemann: "Es gibt ja diesen großen Dreiklang der Antidiskriminierung, das ist race, gender, class – also Ethnie, Geschlecht und Klassenfrage. Und der Neoliberalismus hat es hin bekommen, dass race und gender zu sehr, sehr starken großen Themen innerhalb des politischen Spektrums wurden. Das ist auch erst einmal alles wunderbar, das Problem an der Sache ist nur, dass der dritte Punkt, nämlich die Klassen - also die soziale Frage, die ökonomische Frage nach der Verteilung des Reichtums, die wurde darüber komplett vergessen. Und die muss jetzt sozusagen wieder als dritter Ton in diesen Dreiklang hinzugefügt werden."

Er entlarvt linken Moralismus

Natürlich betreibt Stegemann auch Ursachenanalyse und begibt sich auf viele Schauplätze der Moralfalle. Im postmodernen Relativismus und der allzu bereitwilli-gen Verschwisterung eines politischen mit dem ökonomischen Liberalismus sieht er entscheidende Gründe für den verstellten Blick auf soziale Realität. In Texten von Harald Welzer oder Carolin Emke entlarvt er linken Moralismus. Und in Talkshows erkennt er den ritualisierten Wettlauf zwischen Moralisten und Realisten, in dem letztere das Schicksal des Hasen erleiden. Bei aller Schärfe der Analyse, bei aller Schonungslosigkeit gegenüber Kollegen und bei aller Eindeutigkeit seiner politischen Überzeugung, mit der er oft genug den Moralismus des Lesers weckt: Stegemanns Anliegen ist eine offene Gesellschaft und die Arbeit an einer Befreiung linker Politik durch Selbstkritik. Das ist analytisch so anregend, wie politisch diskussionswürdig. Und lesenswert ist es in jedem Fall!

Bernd Stegemann: "Die Moralfalle", 205 Seiten, Klappenbroschur, Preis: 18,00 € (Verlag Matthes & Seitz)

