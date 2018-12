Warum auch Frauen Meisterdiebe sein können

Nein, Steve McQueen hat sich nicht verraten. Ganz und gar nicht. Sein neuer Film "Widows" wird zwar als Heist Movie beworben, also als Genre-Film über einen groß angelegten Raubüberfall, aber das bedeutet noch lange nicht, dass der britische Regisseur sich nun im blutigen Blockbuster-Terrain versucht oder Actionkomödien im Stil von "Oceans 8", "11" oder welcher Ziffer auch immer dreht. Die Raubüberfall-Thematik wird vor allem vom Verleih in den Vordergrund gestellt, der dem Film den unnötigen Untertitel „Tödliche Witwen“ verpasst hat.

Heist Movie als Metapher

Tatsächlich aber ist „Widows“ ein Drama, in dem all das vorkommt, was man an "12 Years a Slave" und den anderen Filmen von Steve McQueen schätzt: Rassen- und Klassenunterschiede, politische und seelische Abgründe, kluge Dialoge. Und ja: Explosionen gibt es auch. Und Schusswechsel, jede Menge sogar. Aber im Kern geht es um etwas anderes als die üblichen Action-Zutaten.

Frauen im Mittelpunkt

Der Filmtitel sagt es schon: In "Widows" stehen Frauen im Mittelpunkt. Witwen, deren kriminelle Männer bei einem außer Kontrolle geratenen Millionendiebstahl ums Leben gekommen sind. Zeit für Trauer bleibt ihnen kaum. Denn der Bestohlene, ein Politiker aus Chicago, will sein Geld zurück. Und zwar schnell. Sonst liegen die Witwen bald neben ihren Männern im Grab. Die einzige Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit an einen so hohen Betrag zu kommen, ist natürlich ein Raubüberfall. Dass die Frauen bislang keinerlei kriminelle Vita vorzuweisen haben, ist nur eins von vielen Problemen, die sie in den Griff bekommen müssen. Ein weiteres ist: Sie vertrauen einander nicht, sie mögen sich nicht.

Die Frauen von Gangstern werden selber welche

Anführerin der Gangsterinnen wider Willen ist Veronica. Ihr Mann war der Kopf der tödlich verunglückten Bande, in seinen Papieren hat sie Pläne für einen weiteren millionenschweren Überfall gefunden. Den gilt es schleunigst in die Tat umzusetzen – gegen alle Widerstände.