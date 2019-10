Warum auch eine Künstliche Intelligenz Vorurteile entwickelt

Ist Künstliche Intelligenz, kurz KI beziehungsweise AI für Artifical Intelligence, weiblich? Alexa und Siri, die allgegenwärtigen smarten Sprachassistentinnen, sprechen mit der Stimme einer Frau. Doch das sei kein Indiz für Gender-Gerechtigkeit in der KI-Entwicklung, sagt Medienkünstlerin und Kunsttheoretikerin Margarete Jahrmann – im Gegenteil.

Die weibliche Stimme, die meist bei Agenten oder Androiden in der Robotik zu hören ist, werde strategisch eingesetzt, erklärt Jahrmann: "Die weibliche Stimme ist so konnotiert, dass man eher weniger Widerspruch erwartet. Das ist eine rein strategische Entscheidung, nicht ein positives Zeichen, wenn ein Artificial-Intelligence-Agent weiblich konnotiert oder dargestellt ist." Ziel dieser Konnotation sei eher, den Benutzern ein bisschen diese Ängste zu nehmen, dass diese Künstliche Intelligenz potenter wäre als sie.

Künstliche Intelligenz ist "antrainiert" – Diskriminierungen inklusive

Margarete Jahrmann sieht in den technologischen Versprechungen der KI zwar ein emanzipatorisches Potenzial schlummern, "weil dadurch auch andere, gesellschaftliche Umwälzungen möglich wären". Aber, es gebe eben keine neutrale Technologie. Vorurteile, auch solche auf Grund des Geschlechts, seien in den von uns genutzten Algorithmen und Programmen implementiert. Das treffe – ungeachtet der Tatsache, dass Künstliche Intelligenz viel komplexer als Algorithmen sei – auch auf KI zu.

Die Diskriminierung durch nicht-neutrale Technologie und wie sie entsteht, ist Thema eines Kunstwerks, das Jahrmann zusammen mit dem Neurowissenschaftler Stefan Glasauer 2017 auf der Ars Elektronica gezeigt hat. Die Installation "I want to see Monkeys" zeigt, dass Künstliche Intelligenz, eingesetzt in der Gesichtserkennung, nur das erkennt, was ihr antrainiert wird, zu erkennen.

Alle Besucherinnen der Installation wurden als Testsubjekte klassifiziert, während sie ein Game spielten. Sie wurden jedoch nicht auf das getestet, was sie in dem Spiel taten, sondern in Wirklichkeit aufgrund des Gesichts als ein Versuchstier – ein Affe. "Obwohl wir alle mit unseren Gesichtern davor sitzen, werde ich nachher klassifiziert als ein Makak oder ein Rhesusäffchen oder irgendetwas anderes, weil wir das Netzwerk dieser AI so programmiert haben," erklärt Margarete Jahrmann.