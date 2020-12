Warum Ali Smiths Roman "Winter" nicht so ganz funktioniert

Weihnachten in Cornwall: Sophia Cleves wartet ohne große Vorfreude auf ihren Sohn und dessen Freundin Charlotte. Sie hält ihn für lebensuntüchtig, für zu sensibel. Arthur ist Naturromantiker und ein erfolgreicher Blogger, der die Internetseite "Art in Nature" betreibt. Dort schreibt er über Schneekristalle, Pfützen und Wind. Seine Naturerlebnisse sind allerdings pure Fantasie. Arthur geht nie raus; Er bewegt sich nur auf Google Maps.

Aber Arthur hat sich von Charlotte getrennt. Er bringt ein obdachloses Mädchen namens Lux mit zu seiner Mutter. Die 21-Jährige hat er für 1.000 Pfund engagiert, damit sie zum Fest die Rolle Charlottes spielt, von der die Mutter bisher nur gehört hatte. Sophia, Ende sechzig, vermögende Geschäftsfrau im Ruhestand, lebt in einem sauber renovierten, weitgehend leeren 15-Zimmer-Haus. Ihr Sohn findet sie an Heilig Abend verstört und abgemagert vor, ganz so, als hätte sie sich schon lange vor einer feindseligen Welt versteckt.

Konträre Schwestern

Deswegen ruft Arthur Iris zur Hilfe, Sophias ältere Schwester, die auch sofort mit einer Wagenladung Leckereien vorbeikommt. Aber konfliktfrei läuft das Wiedersehen nach 30 Jahren nicht ab. "Philo Sophia, sagt Iris. Ich glaub ja, sie hat die ganzen Jahre gedacht, dass ich sie für eine Philosophin halte. Aber das hab ich nicht. Ich hab nicht Philosophie gemeint. Sie zieht die Schultern vor und lacht. Ich meinte Filo, die Teigsorte, die dünne. Den Teig, der so dünn ist, dass man beinahe durchsehen kann. Als ob er fast nicht da wäre."

Die Schwestern waren schon immer Gegenspielerinnen. Iris, die Zeit ihres Lebens von Barrikade zu Barrikade wechselte, als Frauen-, Friedens-, Umwelt-Aktivistin, hat aktuell Heimat-Urlaub von ihrem Job als Helferin in einem Flüchtlingscamp auf einer griechischen Insel. Lux, die ihre Rolle als Charlotte kaum mehr als eine Stunde durchhält, hat alle Hände voll zu tun, die beiden Schwestern zu einem friedlichen Miteinander zu bewegen.

Lux, die Lichtgestalt

Lux, wir dürfen ihren Namen wörtlich nehmen, die Lichtgestalt, spricht über Shakespeares Intrigenstück "Cymbeline", das sie sehr mag, aber auch über die Familie Cleves, wenn sie sagt, es sei, "als lebten die Personen in dem Stück in derselben Welt, aber voneinander getrennt, als wäre die Welt jedes einzelnen von den Welten aller anderen separiert worden. Sie müssten aber nur einmal aus sich heraustreten oder einfach hören und sehen, was direkt neben ihren Ohren und Augen geschieht, dann würden sie feststellen, dass sie alle im selben Stück sind, Teil derselben Welt und derselben Geschichte."

"Winter" von Ali Smith will eine moderne Weihnachtsgeschichte nach dem Vorbild des berühmten Klassikers "A Christmas Carol" von Charles Dickens sein, auf dieses Märchen spielt die Autorin ganz offen immer wieder an. Ihr Setting ist nur leicht abgewandelt: Die Mitglieder einer zerstrittenen Familie versöhnen sich unter der Regie eines guten Geistes am Fest der Liebe miteinander. Sie sind zu viert: eine Kapitalistin, eine Linke, eine Heilige und ein Romantiker. Aber die Idee will nicht so recht zünden, denn Smith schnürt ihre Figuren in ihre Rollen ein, macht sie zu Bannerträgern für politische Botschaften und lässt ihnen wenig Raum zur Entfaltung. Und als hätte die Schottin bemerkt, dass da etwas schief gelaufen ist, lässt sie ihre Hauptfigur Sophia Cleves am Ende sagen: "Politik und Kunst sind polare Gegensätze. Ein sehr guter Dichter sagte einmal, wir schätzen Dichtung nicht, die spürbar Absichten mit uns verfolgt."

"Winter" – ein zeitgenössisches Kammerspiel

Ali Smiths Roman "Winter" ist wieder – wie schon Band eins des Jahreszeitenzyklus, "Herbst" – ein Werk der Collage. Beide Bände sind unabhängig voneinander zu lesen. Sie reflektieren die gegenwärtige Atmosphäre in Großbritannien. Die Haupthandlung im aktuellen Roman "Winter" verläuft wie ein Kammerspiel und Ali Smith, die eine herausragende Theaterautorin ist, zeigt hier ihr Talent für saftige Dialoge. Aber ihre Figuren scheinen – anders als im Vorgänger "Herbst" - emotional nur teilweise belebt. Neben den politischen Belehrungen, denen sich die Leser ausgesetzt sehen, behindert das den Fluss der Erzählung. Aber es ist schließlich "Winter". Da gerät auch eine exzellente Schriftstellerin wie Ali Smith einmal ins Stocken.

Ali Smith, Winter. Aus dem Englischen von Silvia Morawetz, Luchterhand Verlag