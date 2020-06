Warum aktuelle türkische Filme auf dem Land spielen

In beiden Filmen müssen die Protagonisten erst lernen, was zu tun ist, um die eigenen Träume in Erfüllung gehen zu lassen. Sowohl Nuri Bilge Ceylan als auch Emin Alper lassen Raum für Auswege, für Selbstverwirklichung und Veränderung. Geprägt sind beide Filme von großer Empathie für die erzählten Schicksale. Das drückt sich auch in der kunstvollen Haltung der Kamera aus, in der großen Sinnlichkeit, mit der das Leben geschildert wird – im Lauschen auf die Geräusche der Natur, im Wahrnehmen der Umgebung, in der Stille, die hilft, sich selbst zu besinnen.

Das ist hier wie dort fast schon kammermusikalisch durchstrukturiert und beeindruckt durch eine märchenhafte Stimmung, die zumindest der Phantasie der Zuschauer keine Grenzen setzt.

