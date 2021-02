Warten in trockener Landschaft: Der Film "For the Time Being"

In der Sierra Morena in Andalusien lässt die junge Regisseurin Salka Tiziana ihren ersten Langfilm spielen, ein Film, der im vergangenen Jahr seine deutsche und internationale Premiere auf dem Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken und auf dem Internationalen Filmfestival in Rotterdam hatte und anschließend auf der Woche der Kritik in Berlin gezeigt worden ist. Nun ist er auf der Streaming-Plattform MUBI gestartet. "For the Time Being" heißt dieser Film – auf Deutsch: "Vorerst". Knut Cordsen hat mit der Regisseurin über den Film gesprochen.

Knut Cordsen: Ihr Film spielt in einer in sommerlicher Trägheit daliegenden spanischen Landschaft, eine ausgedorrte Landschaft, die Sie mit langen, statischen Kameraeinstellungen fast zum heimlichen Hauptdarsteller des Films machen – so kommt es mir vor, oder?

Salka Tiziana: Ja, das kann man so sagen. Der Ausgangspunkt für diesen Film war tatsächlich dieser konkrete Ort in der Sierra Morena, der besonders im Sommer von einer extremen Hitze, von Dürre und Wassermangel geprägt ist – und den damit verbundenen Gefahren, wie den immer häufiger werdenden Waldbränden. Ich kannte diese Gegend seit meiner Kindheit, da meine Mutter da herkommt und hatte von daher sehr viele konkrete Erinnerungen, seien es Klänge, Lichtverhältnisse, Farben oder auch Texturen, die sich filmisch auch einfangen lassen. Aber als ich dann Jahre später als erwachsene Person dahin zurückgekommen bin, habe ich diese Landschaft trotz ihrer Abgelegenheit und dieser anmutenden "Wildnis" als sehr domestiziert und kontrolliert wahrgenommen. Und dieses hierarchische Verhältnis zwischen Mensch und Natur hat mich interessiert.

Sie sind ja in Deutschland geboren, aber in Barcelona aufgewachsen und haben Film in Hamburg und Buenos Aires studiert. Und Sie erzählen eine Familiengeschichte der besonderen Art in Ihrem Film: die Geschichte einer deutschen Mutter, Larissa heißt sie, die mit ihren beiden kleinen Söhnen John und Ole im Auto das verlassen gelegene Anwesen ihrer Schwiegermutter besucht. Die Kinder planschen da im Swimmingpool, die Schwiegermutter wässert die Pflanzen und die Schwiegertochter ist offenkundig ziemlich nervös, denn der dazugehörige Vater und Mann soll auch kommen. Aber das zieht sich eben hin, auf ihn wartet die Familie vorerst. Er ist eigentlich der große Abwesende in diesem Film, oder?

Ja, das stimmt, dass das Warten auf den Abwesenden eine große Rolle in dem Film spielt, in dem Sinne, dass es überhaupt erst diesen geteilten Raum eröffnet, in dem sich die Figuren wiederfinden. Also das geplante Treffen fällt weg. Was dann? Man wartet trotzdem darauf, dass sich das Geplante erfüllt, man hält daran fest, obwohl es vielleicht gar nicht mehr in Aussicht steht. Für mich geht es da aber weniger um die abwesende Person, als um diesen Zwischenmoment selbst, also um die Frauen und Kinder aus dem Film, die sich darin wiederfinden. Und um die Schwierigkeit, einen Umgang damit zu finden. Also ich glaube, dass dieser Moment des Stillstands und der Ungewissheit ein sehr fragiler Moment ist, in dem sich aber auch die Wahrnehmung schärfen lässt und langsam Veränderungsprozesse eingeleitet werden können.