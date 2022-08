Warnung vor Einsparungen: Museen sind "systemrelevant"

Womöglich wird der kommende ein besonders harter Winter. Wegen der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland ist Energiesparen das Gebot der Stunde - bei privaten wie öffentlichen Haushalten und in der Wirtschaft ohnehin. Die Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern – wie alle Kultureinrichtungen im Freistaat seit Corona ein gebranntes Kind – fürchtet, erneut Opfer politischer Entscheidungen zu werden und wendet sich jetzt mit einem Offenen Brief an die Verantwortlichen.

Bewahrer von Kunst- und Kulturgut

"Wurden die Museen vom Gesetzgeber nicht dazu verpflichtet, Kulturgut zu schützen? Dazu mussten sie sich gut aufstellen, mussten die geforderten klimatischen und sicherheitstechnischen Bedingungen herstellen, die in Leihverträgen und mit den Versicherungen schriftlich fixiert sind. Das Wort 'Schließungsszenario' darf deshalb keine Alternative für die Aufrechterhaltung eines Museumsbetriebs sein", heißt es darin. Museen seien aber nicht nur "Verwahrorte für kunst- und kulturgeschichtliche Objekte und Gegenstände", sondern seien selbst "unser kulturelles Gedächtnis".

Obwohl klar sei, dass es ohne Einsparungen nicht geht, bittet die Arbeitsgemeinschaft Museen in Bayern um "einen maßvollen Umgang bei den kommenden Entscheidungen und Maßnahmen zur Reduktion unserer energetischen Haushalte" – insbesondere auch um Schonung kleiner Häuser, die ohnehin schon am Limit arbeiteten. Das bedeutet, den Geldhahn nicht weiter zudrehen, sondern unterstützen: investieren in energiesparende Beleuchtung und gegebenenfalls in moderne Heiz- und Kühlsysteme.

"Museen dürfen zu keiner reinen Verfügungsmasse bei möglichen Schließungsszenarien werden!" Zitat aus dem Offenen Brief

Unterzeichnet ist dieser Offene Brief von dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Museen in Bayern: Christof Trepesch (Kunstsammlungen und Museen Augsburg), Elisabeth Boser (Dachauer Galerien und Museen), Marina von Assel (Kunstmuseum Bayreuth), Maria Baumann (Diözesanmuseum Regensburg), Stefanie Buchhold (Oberhausmuseum Passau), Frauke von der Haar (München Stadtmuseum), Rainhard Riepertinger (Haus der Bayerischen Geschichte), Thomas Schauerte (Museen Aschaffenburg).