Warner Brothers führt neue Vermarktungsstrategie für Filme ein

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Filmindustrie aus? Das Hollywoodstudio Warner Bros. hat angekündigt, ab 2021 neue Filme zeitgleich im Kino und beim Streamingdienst HBO Max zu zeigen. Für die Filmindustrie dürfte das umwälzende Folgen haben.

Am 25.12. hätte eigentlich in den USA das Superheldinnen Epos "Wonder Woman 1984" in die Kinos kommen sollen – nach mehreren Verschiebungen. Jetzt erscheint es gleichzeitig beim Warner-hauseigenen Streaming Dienst HBO Max. Und das war dann offenbar nur der Testballon. Das Hollywoodstudio hat nun angekündigt im kommenden Jahr gleich mehr als ein Dutzend mit Spannung erwartete Filme zeitgleich im Kino und im eigenen Streamingdienst anzubieten – bei letzterem jedoch zeitlich begrenzt.

Betroffenen sind unter anderem "Godzilla vs. Kong", "The Suicide Squad", die bereits mehrfach verschobene Neuverfilmung des Science Fiction Stoffes "Dune" des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve und das u.a. in Berlin-Babelsberg gedrehte Sequel "Matrix 4". Mit dieser Entscheidung beschreitet Warner Bros, das wie auch HBO Max zum Konzern Warner Media gehört, neue Wege in der Veröffentlichungsstrategie, bei denen man annehmen darf, dass andere US-Studios bald diesem Beispiel folgen werden – auch wenn das Konzept erst einmal für ein Jahr befristet sein soll.

Von Warner Bros. Chefin Ann Sarnoff hieß es dazu: "Wir leben in beispiellosen Zeiten, die nach kreativen Lösungen verlangen. Niemand wünscht sich Filme auf der großen Leinwand mehr zurück als wir. Wir wissen, dass neue Inhalte das Herzblut für Kinos sind." Doch müsse man das mit der Tatsache ausbalancieren, dass die meisten Kinos in den USA 2021 wahrscheinlich nur mit begrenzten Kapazität betrieben werden könnten.

Corona als Brandbeschleuniger in der Diskussion um Filmrechte

Somit erweist sich die Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger in einer weltweiten Debatte über Filmrechte und Fenster für Premieren. Da in den USA wie global viele Kinos geschlossen sind und dies voraussichtlich auch noch einige Zeit bleiben werden, suchen die Konzerne nach Wegen der Verlustminimierung und der Umgehung der traditionellen primären Kinoauswertung ihrer Stoffe. So werden künftig nicht mehr allein die Umsatzzahlen an den Kinokassen den weltweiten Erfolg ein Films ausweisen – auch die Abozahlen der Streams werden bei den Abrechnungen und weiteren Kalkulationen berücksichtigt.

Auch der Konkurrent Disney, der mit Disney+ einen eigenen Streamingdienst betreibt und gerade angekündigt hat, bei seinen Unterhaltungsparks über 30.000 Beschäftigte zu entlassen, geht diesen Weg. So wird der Pixar Animations-Titel "Soul" ab Weihnachten für Abonnenten zur Verfügung stehen, wie auch voraussichtlich Robert Zemeckis' "Pinocchio"-Verfilmung und weitere Produktionen. Aber auch bei den Mitanbietern Apple und Amazon wird heftig über neue Wege der Vermarktung diskutiert, während unterdessen der Streaming-Riese Netflix angekündigt hat, in England einen eigenen Verleih aufzubauen, um so ins Kinogeschäft einzusteigen.

Mit der Warner Entscheidung bekommt der langewährende Streit um die Verkürzung der Fenster für eine Veröffentlichung nun neuen Zündstoff. Auch in Deutschland dürfte er für viele Diskussionen zwischen Produzenten, Verleihern und den eh schon durch die Corona-Krise gebeutelten Kinobetreibern sorgen.