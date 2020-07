"Warmer, weicher Klang": Akustik-Test für Nürnberger Konzertsaal

Akustik-Tests: "Vogelquietschen" statt Musik

"Eigentlich benutzen wir so komische Test-Töne. Für manche klingen sie wie Vogelquietschen. Also, das würde man nicht als Musik bezeichnen", lacht Akustiker Evan Green. Der in England aufgewachsene Soundtüftler musste für die Messungen auch die Töne maßstabsgerecht verkleinern.

"Was für uns in Eins-zu-Eins-Maßstab in der Realität 1.000 Hertz ist, also 100 Wellen pro Sekunde, das wird mal 20 gerechnet. Das heißt 20.000 Hertz. Das ist ganz an der oberen Grenze des Hörbaren und das nehmen wir dann mit diesen sehr keinen Mikros auf und mit dem Rechner wird das umgewandelt auf ein-zu-eins-Frequenz und Maßstab." Evan Green, Akustiker

Lebendiger und besuchenswerter Konzertsaal

Der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Lucius A. Hemmer, ist begeistert darüber, dass nicht nur Architekten, Politiker und Akustiker am Entwurf des neuen Konzertsaals beteiligt wurden, sondern eben auch je vier Musiker beider Nürnberger Orchester. Als eine Art von Bau-Beirat.

"Man hat nicht den Fehler gemacht zu sagen, du Architekt, du Akustiker, bau mal den besten Saal der Welt und der kostet irgendwas. Sondern, man hat sich erst mit den Bauherren, mit den Nutzern, den zukünftigen Nutzern, die den Saal zum Leben erwecken, auseinandergesetzt und die gefragt, was stellt ihr euch eigentlich vor, wo spielt ihr am liebsten, wie könnt ihr euch das vorstellen, dass ich einen lebendigen, besuchenswerten Konzertsaal habt." Lucius A. Hemmer, Intendant der Nürnberger Symphoniker

Im kommenden Jahr soll mit dem Bau des Konzertsaals neben der Nürnberger Meistersingerhalle begonnen werden. Im Jahr 2024 werden dann die ersten 1500 Zuhörerinnen und Zuhörer die Premiere im neuen Spielzimmer der Philharmoniker und der Symphoniker erleben.