Die Kunst der Warli zwischen Faszination und Kommerz

Auf den ersten Blick könnten diese Arbeiten vielleicht wirken wie Wimmelbilder des späten europäischen Mittelalters oder der frühen Neuzeit. Wie bei Breughel oder Bosch sind es auch hier reiche Erzählungen von großer Faszination, verwirrend zunächst, rätselhaft, bestehend aus zahllosen Details. Nur sind die Figuren hier in eine aus geometrischen Elementen bestehende Abstraktion getrieben. Deutlich gehören sie einem anderen, nichteuropäischen Kosmos an. Winzig kleine menschenähnliche Gestalten mäandern durch die Bilder und tragen sie doch, daneben Tiere, Pflanzen, Blumen, Hütten, Sonne, Mond, helle Figurationen auf meist rotbraunem oder schwarzem Grund mit starken wirkmächtigen Kontrasten.

Die Welt- und Heilsgeschichte in geometrischen Formen

Es ist die eigenartige, eigenständige Zeichensprache der nordindischen Volksgruppe der Warli, die jede Erzählung auf den geometrischen Grundformen Dreieck, Kreis und Quadrat aufbaut, all ihre Legenden, Märchen, Mythen, Alltagsgeschichten. Eine davon, die großformatigste, die eine ganze Ausstellungswand füllt, schildert nicht weniger als die Welt- und Heilsgeschichte der Menschheit. Eine riesenhafte Gestalt am linken Bildrand entpuppt sich, eine kammartige Krone auf dem kreisförmigen Kopf, als der Schöpfer der Welt. Mit Hilfe eines hornähnlichen Instrumentes, der sogenannten Tarpa, bläst er durch den Hauch seines Mundes alle Wesen und Dinge ins Dasein. Es ist der Ton der Tarpa, der lebendig macht. Ein gigantischer Schöpfungsmythos im Zwischenraum von archaischer Kultur und Christentum.

Gabriele von Schoeler hat die mehr als ungewöhnliche Ausstellung im Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg kuratiert und erklärt: "Man kann sagen, dass die Warli-Kunst in etwa aus der Felsenmalerei stammt und das bedeutet 3.000 vor Christus. Das sieht man daran, dass die Menschen, die gemalt werden, auf Dreiecken beruhen, und das kann man nachweisen in Nordindien. Die rituelle Malerei ist sehr alt, wurde von Jesuiten in den zwanziger Jahren, 1926 ungefähr, entdeckt und gefördert, weil die Warli außerhalb jedes Kastensystems stehen. Sie sind Tagelöhner, sie sind analphabetisch, sie sind sozial sehr niedrig gestellt, und dadurch konnten sie anfangen, einen gewissen Lebensunterhalt mitzuverdienen."

Kommerzialisierung machte Warli-Kunst zur puren Deko

Ehemals wurden die Bilder mittels eines Bambusstabes und weißer Farbe, die aus Reispaste- und Mehl bestand, auf die terrakottafarbigen Wände der Hütten oder auf die Erde der Warli-Behausungen gemalt. Die Familiengötter sollten durch diese Art Bildmagie günstig beeinflusst werden. Mittlerweile malen die Warli aber auch mit Acryl auf Papier und Leinwand. Einige Künstler, wie Jivya S. Mashe oder Dilip Rama Bahota, haben sich dabei von der reinen Volkskunst emanzipiert und einen individuellen Stil geschaffen. Ehemals waren die Warli Jäger, Hirten, Bauern. Seitdem ihre Kunst in den 1970er-Jahren aber "entdeckt" wurde, haben sie sich zu einem ausgesprochenen Künstlervolk entwickelt. Vor allem in den USA erfreut sich die Warli-Kunst größter Beliebtheit. Was zwangsläufig zur Folge hat, dass die feine pittoreske Kunstform – wie alles Kostbare – in Gefahr ist, kommerzialisiert zu werden.

Nachdem Mashe berühmt geworden ist und mit Richard Long und zahlreichen anderen ausgestellt hat, wurde diese Kunst international berühmt und schaffte es bis nach Amerika. Die Amerikaner fanden sie, ohne sie wirklich zu verstehen, sehr dekorativ. Und mittlerweile gibt es Warli-Maler, die gar keine Warli sind, die den Warli-Stil gut finden. Diese Maler malen auch nicht mehr auf Canvas oder Dreck, sondern sie malen auf Vasen, auf Tücher, auf Tabletts, auf Lampenschirme.

Phänomenale Modernität

Dabei geht die im Prinzip uralte Kunst der Warli mit phänomenaler Modernität vor, wenn sie ihre Geschichten etwa nicht linear und chronologisch erzählt, sondern als Suchbilder. Wenn man die Arbeiten betrachtet, ist es unschwer, auch an die europäische Kunst des 20. Jahrhunderts zu denken, an die Tuschebilder des belgischen Malers Henri Michaux etwa oder die der naiven Kunst zugehörige Französin Seraphine Louis mit ihren rätselhaft ornamentalen Entwürfen. Assoziationen könnten sogar wach werden an Zeitgenossen wie AR Penck oder Keith Haring. Die Kunst der Warli ist, ganz klar, auch eine Form der Art Brut, wie der Maler Jean Dubuffet seinerzeit die Kunst der Primitiven, der Kinder und Naiven nannte.

Nur scheinbar simpel, ist sie in Wahrheit von einer Magie und künstlerischen Ausdruckskraft, die in der akademischen Ästhetik ihresgleichen sucht. Außenseiterkunst, ja. Aber Außenseiterkunst, nicht im Sinne von psychiatrischer Kunst wie Gugging oder wie es in Bern mit Wölffli, sondern eine direkt angeschlossene, unmittelbare Kunst. Da wird nicht überlegt, angelegt, sondern es wird getan, unmittelbar.