Rekord: Warhol-Marilyn für 195 Millionen US-Dollar versteigert

Fast alle ikonischen Werke des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Andy Warhol sind Auflagenwerke, Graphiken, Siebdrucke, die es nie als Unikate, also einzelne Kunstwerke gibt. In seiner Factory, seinem Studio im Big Apple, in dem sich stets einige Dutzend Mitarbeiter um die Entstehung seiner Werke kümmerten, ging es oft gleich um zehn oder 50 im Prinzip gleiche Kunstwerke.

Warhol war fasziniert von Popularität – egal, ob es sich bei seinen Sujets um beliebte Suppendosen oder um berühmte Filmstars handelte. Er ließ sie identisch oder in Farbvariationen "massenhaft" nachdrucken. Und es gefiel ihm, wenn auch bunte Poster seine Motive in großen Mengen in die Gesellschaft trugen. Noch heute gibt es die "blaue Marilyn" Monroe als buntes Wandplakat für eine zwei- oder maximal dreistellige Summe für die Wohnung zu kaufen. Ein Warhol-Original wurde nun allerdings am Dienstag für 195 Millionen Dollar versteigert, so teuer wie bisher kein anderes Kunstwerk des 20. Jahrhunderts.

Die Aura des Warhol-Einzelstücks

Einzelstück-Charakter haben Warhols Arbeiten eigentlich eher selten: Die Arbeiten, die direkt in der Factory bis zu Warhols frühem Tod 1987 hergestellt worden sind, werden nach verschiedenen Kategorien unterschiedlich teuer bezahlt. Factory-Siebdrucke ohne rückseitigen Stempel, mit Factory-Stempel, mit unklarer Signatur (sogar seine Mutter soll hin und wieder mit "Warhol" signiert haben), mit eindeutig persönlicher Unterschrift. Letztere sind natürlich die teuersten. Aber die Aura eines Einzelstücks hat keine einzige dieser Marilyns. Und so können sie auch nicht 195 Millionen Dollar wert sein.

Nun nannte das Auktionshaus Christie’s in New York die Version, die am Montag versteigert wurde "Shot Sage Blue Marilyn". Sie wurde 1964 in der Factory mit mindestens weiteren vier identischen Variationen hergestellt. Was die Kunstversteigerer jetzt von "ikonisch" bis "einmalig" reden lässt, ist ein Gewaltakt. Die kaum bekannte Aktionskünstlerin Dorothy Podber drang 1964 mit einer kleinen Pistole in die Factory ein und schoss wild um sich. Dabei traf ein Projektil die blaue Marilyn, die seither "Shot Marilyn" heißt.

"Shot Sage Blue Marilyn": Unikat dank Einschuss

Natürlich wurden die Spuren des Schusses längst wegrestauriert. Aber so ein Zwischenfall macht aus einer Druckgraphik, so wie ein einmaliger Fehldruck bei einer Briefmarke, plötzlich dann doch ein wertvolleres "Unikat". Die "Shot Sage Blue Marilyn" stammt übrigens aus der Sammlung des verstorbenen Paares Thomas und Doris Ammann. Die Schweizer Galeristen haben testamentarisch verfügt, dass der Erlös der Auktion einem caritativen Zweck zu Gute kommen soll: der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.