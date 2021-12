Wandern statt Kirchgang: Gemeinsam draußen unterwegs

Beim Treffpunkt an der Friedenskirche in Burgrain spielt ein Ehepaar aus der evangelischen Kirchengemeinde Garmisch-Partenkirchen zur Begrüßung Alphorn. Pfarrerin Ulrike Wilhelm spricht ein paar Willkommensworte und erbittet den Segen für die Wanderung und für das Beisammensein an diesem Nachmittag.

In der Natur die "Herrlichkeit Gottes schauen"

Eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern ist dankbar für ihre Aktion "Bewegen und Segen". Weil manche wegen Corona Angst haben, in die Kirche zu kommen, und auch viele Angebote der Gemeinde wegen der Hygieneregeln nicht möglich sind, geht die Pfarrerin mit ihrer Gemeinde wandern. Seit einem Jahr sind sie gemeinsam draußen unterwegs in der Natur, um die "Herrlichkeit Gottes zu schauen", wie Ulrike Wilhelm es nennt.

Heute führt der Weg zur Burgruine Werdenfels, die seit dem 13. Jahrhundert über dem Loisachtal thront. Auf dem alten Wirtschaftsweg geht es durch den Wald nach oben und wieder hinunter zum Ausgangspunkt. Eine Zwei-Stunden-Runde mit 80 Höhenmetern, die eigentlich jeder schaffen kann, auch ein Vierbeiner. Ausblick und Winterwetter sind herrlich. Stephan aus Garmisch sagt: "Mich macht es glücklich, in der Natur und in Gemeinschaft zu sein. Und wie man hier sieht, kann man das auch in den schwierigsten Zeiten machen."

Geistliche Impulse auf dem Weg: "Für was bin ich dankbar?"

In der Gruppe gehen - mit Abstand und doch zusammen. Die Pfarrerin hat für alle ein offenes Ohr und gibt an mehreren Stellen auf dem Weg auch geistliche Impulse. "Für was bin ich dankbar? Was ist mir wichtig im Leben, gerade jetzt in der Krise?" Sie verweist auf den Wasserfall und auf eine Marienstatue, die in einem hohlen Baumstamm am Wegesrand steht. Ulrike Wilhelms Botschaft lautet: "Die Natur und das Unterwegssein machen glücklich. Nur daheim sitzen macht grantig. Das Geheimnis ist Rausgehen." Gegen Stimmungstiefs und das Alleinsein gerade an diesen kurzen, dunklen Tagen hilft eine Wanderung in der Gruppe. Das ist keine neue Erkenntnis. Man muss es aber auch umsetzen, so wie die Gemeindemitglieder aus Garmisch-Partenkirchen.

"Bewegen und Segen" - damit hält die evangelische Pfarrerin Ulrike Wilhelm ihre Gemeinde auch während Corona nicht nur beisammen, sondern auch in Bewegung und bei guter Laune. An der Werdenfelser Hütte, nicht weit von der knapp 800 Meter hoch gelegenen Burgruine Werdenfels entfernt, reicht die Wirtin durchs Fenster Decken, Kaffee und Kuchen nach draußen. So kann man noch wenigstens an der frischen Luft vor der Hütte gemütlich beisammensitzen. Jeder, der mitgehen will, ist eingeladen. Man muss dazu nicht der Gemeinde angehören. Das Konzept "Bewegen und Segen" funktioniert sicher nicht nur gut im Alpenvorland rund um Garmisch-Partenkirchen. Gemeinsam rausgehen kann man überall.