Wie sich das Wandern in den letzten 250 Jahren verändert hat

Das Wandern aus reiner Freude an der Bewegung ist erst relativ spät zu des Müllers Lust geworden. Begonnen hat die deutsche Wanderlust im 18. Jahrhundert, vorher war das Gehen zu Fuß mehr Notwendigkeit für arme Leute als Vergnügen. Und schon bald hatte es seinen Stempel als Sport für Spießer weg, so Daniel Hess, stellvertretender Chef des Germanischen-National-Museums: „Wir brechen die rund plus-minus 250 Jahre Vergangenheit des Wanderns auf, Spießigkeit spielt eine Rolle, aber das ist nur eine ganz kurze Etappe." Was auch eine Rolle spielt - und da wird der eigene Gang durch die eigene Kulturgeschichte immer wieder auch so ein bisschen fröstelig - sind die Zeiten, in denen Wandern ganz stark ideologisiert wurde und vielleicht auch noch wird. Wandern eignet sich natürlich auch für die Ideologisierung, weil es eine Volksbewegung ist, spießig und günstig, weil jeder kann wandern. Insofern kann man damit auch Massen bewegen, aber es geht ganz schnell vom Wandern zum Marschieren.“

Von Caspar David Friedrich zu Instagram

Es ist eine Wanderung zwischen diesen Ideologien und betörend schönen Bildern einer heilen Welt. Und damit auch einer Sehnsucht, die sich von den idealen Landschaften eines Caspar David Friederich bis zu den heutigen Photoshop-Kunstwerken in den sozialen Medien zieht, sagt Daniel Hess: „Die ästhetisierte Landschaft, die dann in Form von Bilden und Karten in die Stuben kommt, ist ein wichtiger Aspekt der Kulturgeschichte. Da kommen dann die ersten Bergbilder, sofort Caspar David Friederich, der im Harz unterwegs ist, wobei dort viele Landschaften auch imaginiert sind, sie sind übersteigert. Es gibt ein Aquarell aus der Fränkischen Schweiz, das sieht aus wie im Hochgebirge, also es passiert auch viel mit Landschaft. Offenbar ist es wie heute, auch, dieses Bedürfnis, dass man diese Bilder zurückbringt. Heute macht man das über Instagram oder was auch immer.“

Doch auch das Wandern als Metapher für die Reise durchs Leben hat Platz in der Ausstellung, eingebettet in blau und grün einer Landschaft nachempfundenen Museumswänden. Kuratorin Barbara Lewen nimmt ein beeindruckendes Werk von Koloman Moser als Beispiel: „Das wandern als Metapher ist seit der Romantik Thema, dazu gehört auch hier die große Arbeit von Koloman Moser und sie zeigt hier ganz martialisch einen Wanderer, der ganz streng ausschreitet mit einem ganz scharfen Blick und einem Wanderstab in der Hand. Die Arbeit verweist auf Übermenschen, der eben mit ganz viel Strenge und Kompromisslosigkeit durchs Leben schreitet und auf der anderen Seite aber auch durch das Leben als Getriebener geht.“

Wandern als Metapher

Und viele der Kunstwerke bekommen aus heutiger Sicht nach Ansicht von Daniel Hess noch einmal eine ganz neue Deutung, anders, als sie zur Zeit ihrer Entstehung gedacht waren: „Ich habe ein ganz persönliches Lieblingsstück. Das ist die wunderbare Radierung von Ernst Ludwig Kirchner, der Wanderer, 1922. Er selber kommt nach Davos, sucht in den Bergen neuen Halt, es geht darum, einen neuen Menschen einen neuen Humanismus zu begründen nach dieser Urkatastrophe des ersten Weltkriegs. Kirchner zeichnet ihn auf dem schnurgeraden Weg. Wir wissen heute, dass dieser schnurgerade Weg vom ersten in den zweiten Weltkrieg geführt hat. Auch das ist eine Metapher fürs Leben, das finde ich schön, diesen Tiefgang, auch so eine Ambivalenz und Mehrdeutigkeit.“

Doch nicht nur bedeutungsschweres haben die Kuratoren zusammengetragen und ausgeliehen, auch Kuriositäten der Wanderlust wie einen Wanderschuh von Helmut Kohl oder den Wanderhut von Hermann Hesse. Schon die ersten prominenten Wanderer gingen durchaus mit dem Hintergedanken ans Publikum auf große Tour, sagt Daniel Hess: „Goethe besteigt den Brocken nicht umsonst als Winterbergsteiger, ist eigentlich so ein Reinhold Messner des späten 18. Jahrhunderts, auch seine Wanderung aufs Gotthard-Hospiz war auch sehr riskant. Und natürlich will man dokumentieren, man ist da gewesen. Das spielt bei diesem Wandern, was wir heute tun, eine Rolle. Man dokumentiert, wo man gewesen ist, welche Leistung man erbracht hat. Das sind Leistungsmerkmale in unserer Leistungsgesellschaft. Ich gehöre dazu, hab auch die richtigen Kleider an, und bin am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen“.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!