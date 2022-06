Wanderausstellung: Mit arabischem Stadtplan durch die Stadt

Die interaktive Ausstellung "Land der Kulturen" macht ab Montag für zwei Wochen Station im Landkreis Hof. Im Rathaus von Rehau kann man an zehn verschiedenen Stationen spielerisch erfahren, wie man sich fühlt, wenn man neu in ein Land kommt und die Sprache und Kultur noch nicht versteht, erklärt Hanna Vinichuk, Integrationslotsin der Diakonie Hochfranken für den Landkreis Hof.

Menschen mit Fluchterfahrung begleiten die Besucher

Die Besucher der Ausstellung müssen zum Beispiel Formulare auf Arabisch ausfüllen oder anhand eines arabisch beschrifteten Stadtplans durch deutsche Städte fahren. Bei diesem Perspektivwechsel werden die Ausstellungsbesucher in Rehau von sogenannten "Kulturmoderatoren" begleitet, so Vinichuk: "Das sind Menschen, die in der Stadt und dem Landkreis Hof leben, aber selbst Fluchterfahrung haben."

Wanderausstellung macht Station in Rehau

Die Wanderausstellung wurde von syrischen Geflüchteten für die Münchner Organisation "BrückenBauen" zusammengestellt und will Jugendliche und Erwachsene ansprechen. Rehau ist seit der pandemiebedingten Pause die erste Station der Wanderausstellung.

Eröffnet wird sie am Montagabend um 17 Uhr im Rathaus Rehau und ist dann montags bis freitags von 8.30 bis 15 Uhr zu erleben, außerdem am Samstag, 2. Juli, während des Rehauer Stadtfests, von 10 bis 16 Uhr und zum Abschluss am 9. Juli von 13 bis 16 Uhr.