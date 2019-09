Wandas Album "Ciao!" zeigt, was die Band kann – und was nicht

In einem Interview haben Wanda kürzlich gesagt, mit der politischen Lage in Österreich sei es wie mit dem Wetter. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Kann man letztlich nichts dran ändern. In "Ciao Baby", dem Eröffnungsstück von Wandas viertem Album "Ciao!" – mit Ausrufezeichen – ist der Tonfall ganz ähnlich.

Weitergrölen nach Bologna

"Manchmal lach ich, manchmal wein ich", singt Marco Michael Wanda, der Sänger der Band, in gewohnt jaulendem Tonfall. Wanda sind ein Phänomen. Mit ihrem Überhit "Bologna" wurden sie 2015 zum österreichischen Überraschungserfolg und stiegen auch hoch in die deutschen Charts ein. Ihr tanzbarer Indie-Rock taugt zum gemeinsamen Grölen. Doch eigentlich sind Wanda eine ziemlich langweilige Band. Sie haben nichts zu sagen. Ihre Musik will nichts ändern, sondern einfach nur bewahren. Komplexität ist ihnen auch auf "Ciao!" eher fremd. Die oberflächlichen Texte gehen weiter in "Der Erste Der Aufwacht", einem Stück über Beziehungen:

"Spannend, dass diese Welt noch steht, dass die Autos fahren und alles so weitergeht" - diesen Songtext könnte man fast als Affront gegen "Fridays For Future" verstehen. Die Klimakrise? Ist Wanda ganz egal. Aber natürlich geht es nicht um Klimaschutz, sondern darum, Beziehungen nicht ganz so ernst zu nehmen. Denn, meinen Wanda in ihrem Song "Nix Reparieren": Die Sonne scheint immer, auch wenn man sie nicht sieht, und es mal schlecht läuft mit dem Partner oder der Partnerin.