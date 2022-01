"Wanda, mein Wunder": Tragikomödie über Reiche am Zürichsee

Drei Kapitel hat diese Tragikomödie. Jedes beginnt mit einem Bus, in dem Frauen aus Polen sitzen, die, bevor sie aussteigen, noch ein Lied aus ihrer Heimat anstimmen. Es sind Pflegerinnen, die für drei Monate ihre Familie allein lassen, um sich irgendwo im Ausland um alte Menschen zu kümmern. Danach sind sie wieder ein paar Wochen zu Hause, um dann erneut in die Fremde aufzubrechen.

Warum sie das tun? Weil es die einzige Möglichkeit ist, genug Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren

Neurotische Familie

Wanda wird zu der Industriellen-Villa am See gefahren, wo sie zuvor schon einmal war. Alle freuen sich auf die so pragmatische wie fürsorgliche junge Frau, die sich nun wieder um den bettlägerigen Senior Josef kümmern wird.

Die reiche Schweizer Familie um Wanda herum wird von Regisseurin Bettina Oberli in all ihren Neurosen gezeigt: Mit im Haus ist neben Sohn Gregor noch Ehefrau Elsa, zu Besuch kommt außerdem Tochter Sophie mit ihrem Mann.

Differenziertes Gesellschaftsporträt

Josef, der Patriarch, bezahlt die polnische Pflegerin heimlich, damit sie ihm auch sexuell zu Diensten ist. Der Sohn ist ein schüchterner Eigenbrötler und soll trotzdem die Firma übernehmen. Die kinderlose Tochter flüchtet vor ihrem eigenen Lebensfrust in eine saloppe Übergriffigkeit. Und Elsa, die Ehefrau und Mutter, versucht den Laden irgendwie zusammenzuhalten.

Bettina Oberli und ihre Drehbuchautorin Cooky Ziesche, die viel mit Andreas Dresen zusammenarbeitet, zeichnen ein differenziertes Bild dieser Beziehungskonstellation: Wanda ist nicht nur Opfer. Und Ehefrau Elsa ebenfalls mehr als die Kapitalistin, die andere unterdrückt.

Der Film lebt von seinen Zwischentönen, von einem komplexen Blick, der mal typische neureiche Klischees bedient, um dann doch wieder die Menschen dahinter zu zeigen, der einen ironischen Sarkasmus entwickelt, um dann mit großer Sensibilität Höhen und Tiefen zwischen Ausbeutung und familiärer Nähe auszuloten.