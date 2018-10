Walther-Bensemann-Preis für Fußballtrainer Horst Hrubesch

Heute Abend überreicht die Deutschen Akademie für Fußballkultur in der Nürnberger Tafelhalle den Walther-Bensemann-Preis an Fußballtrainer Horst Hrubesch. Der interimsmäßige Frauen-Bundestrainer und langjährige DFB-Jugend-Coach erhält die renommierte Auszeichnung, weil er die Entwicklung der talentiertesten Fußball-Junioren auf Bundesebene entscheidend mitgeprägt hat, so die Jury. Das Preisgeld von 10.000 Euro will der 67-Jährige für soziale Zwecke spenden.

Publikum entscheidet über Fußballspruch des Jahres

Bei der Abstimmung zum Fußballspruch des Jahres hat wieder das anwesende Publikum das letzte Wort. Es muss sich zwischen vier Zitaten für den besten Spruch entscheiden. Zur Auswahl stehen:

Ex-Profifußballer und Kommentator Thomas Hitzlsperger: "Die Schweden sind wie die Mittdreißiger in der Disco: Hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt." (zum WM-Spiel Schweden gegen Deutschland)

Fußballprofi Felix Kroos: "Stark! Ein Tor gemacht, eins vorbereitet." (per Twitter zur Leistung seines Bruders Toni beim WM-Spiel gegen Schweden, in dem dieser zwar den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte, aber durch einen Fehlpass auch das Gegentor einleitete)

Fußballprofi Nils Petersen: "Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann."

Fußballprofi Ante Rebić zum Teamkollegen Kevin-Prince Boateng: "Bruder, schlag den Ball lang!" (Aufforderung vor dem Pokalfinale an Kevin-Prince Boateng, der daraufhin tatsächlich das 1:0 von Rebić vorbereitete).

Auszeichnung für Fußball-Podcast

Den Fankultur-Preis erhält in diesem Jahr der Fußball-Podcast "Rasenfunk" von Max-Jacob Ost und Frank Helmschrott. In drei unterschiedlichen Sendungsformaten diskutieren sie über den vergangenen Bundesliga-Spieltag, aktuelle Geschehnisse wie etwa Weltmeisterschaft oder ausländische Ligen sowie hintergründige Themen wie Doping oder Depressionen von Sportprofis.

Bildungsprojekt aus Wuppertal erhält Preis

Der Fußball-Bildungspreis "Lernanstoß" geht an das Wuppertaler Projekt "Kick mit Physik". Gemeinsam mit Physikern und Fußballspielern beschäftigen sich je zwölf Jugendliche zwischen elf und vierzehn Jahren spielerisch mit Physik. Auf dem Bolzplatz werden parallel Experimente etwa zu Schussgeschwindigkeit, Energieumwandlung und Impulserhaltung durchgeführt, um fußballerische Besonderheiten wie Bananenflanke und Fallrückzieher zu erklären.

Fußballbuch des Jahres über die Geschichte des Sports

Als Fußballbuch des Jahres wird "90 oder Die ganze Geschichte des Fußballs in neunzig Spielen" von Christian Eichler ausgezeichnet. Im Jahr 2015 war Eichler mit "7:1. Das Jahrhundertspiel" auf dem zweiten Platz gelandet. Die drei Fußball-Kulturpreise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Moderiert wird die Veranstaltung, zu der sich auch zahlreiche Persönlichkeiten wie Günter Netzer und Claudia Roth angemeldet haben, von Katrin Müller-Hohenstein.