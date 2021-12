Wallfahrtsmuseum Neukirchen zeigt Adventskalender aus 100 Jahren

Ausstellung bis Februar zu sehen

Die Sonderausstellung bleibt bis 2. Februar im Wallfahrtsmuseum. Wer sie besuchen will, braucht einen 2G-plus-Nachweis, also zusätzlich zum Impf- oder Genesenennachweis einen aktuellen negativen Coronatest. Ein Schnelltest genügt und auch ein Selbsttest unter Aufsicht ist möglich. Außerdem gilt die FFP2-Maskenpflicht. Geöffnet ist von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Das Museum hat auch am Wochenende und an Feiertagen geöffnet, sogar an Heiligabend und Silvester, da von 10 bis 12 Uhr.