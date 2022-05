Wallfahrtsmonat Mai: Allen Krisen davonpilgern?

Sie dürfen wieder, die Wallfahrer in Altötting: Ihre Bitten können sie nun wieder gänzlich ohne Corona-Auflagen an die Schwarze Madonna richten. An diesem Tag haben sich Katholiken aus Straubing auf den Weg zu dem oberbayerischen Pilgerziel gemacht. Manche von ihnen sind die 97 Kilometer sogar zu Fuß gelaufen. Zwar waren Wallfahrten auch in der Hoch-Phase der Pandemie nie wirklich verboten, doch wegen des Ansteckungsrisikos haben viele Pfarreien sie von sich aus abgesagt oder gar nicht erst angeboten.

Dafür kann es jetzt wieder losgehen, sagt der stellvertretende Wallfahrtsleiter Marinus Parzinger. "Wir freuen uns nach der Corona-Pause wieder auf viele Besucher." Allein am Pfingstsamstag erwartet der Kapuzinerpater zwischen 5.000 und 8.000 Fußpilger aus Regensburg.