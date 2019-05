Herausragende Persönlichkeiten "teutscher Zunge" werden in der Ruhmes- und Ehrenhalle Walhalla geehrt. So wollte es Ludwig I., und in den allermeisten Fällen sind die geehrten Persönlichkeiten deutscher Zunge – und männlichen Geschlechts. Nur zwölf von 130 Büsten stellten bislang Frauen dar, nun kommt die Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz dazu. Judith Heitkamp im Gespräch mit der Regensburger Künstlerin Renate Christin, die vor Jahren eine Art Vorab-Büste für die Ordensgründerin Theresia Gerhardinger gestaltete und sich schon lange für mehr Frauen in der Walhalla einsetzt.

Judith Heitkamp: Vor 25 Jahren waren Sie an einem Kunstprojekt beteiligt, das zumindest temporär mehr weibliche Namen in die Walhalla gebracht hat.

Renate Christin: Wichtig ist mir zu sagen, dass wir zu viert waren: die Gruppe Regensburger Künstlerinnen "GreK" mit Maria Maier, Astrid Schröder und Maria Seidenschwann. Wir wollten nicht nur malen und dann Gemälde beziehungslos an die Wand hängen – wir wollten wichtige Sachen machen. Und da war die Walhalla in unserer Gegend, König Ludwig I., nach dem kein Stand ausgeschlossen sein soll, auch nicht das weibliche Geschlecht – das hat er ausdrücklich gesagt. Und nach unserem Grundgesetz, Artikel 3, sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich.

Was haben Sie damals genau gemacht?

Wir haben eine Lichtinstallation in den Unterbau gebracht und exemplarische Namen ausgesucht von Frauen, die in die Walhalla könnten und wahrscheinlich nie hineinkommen. Kurze Augenblicke wurde man gewahr, dass diese Personen existiert haben, dass sie wichtig waren, dann wurde das Licht wieder ausgeschaltet. Sehr vergängliche Namen also, die wir an die Wand projiziert haben.

Welche Namen waren dabei?

Zum Beispiel Lise Meitner. Die erscheint mir sehr wichtig, sie war Physikerin und hat mit Otto Hahn zusammengearbeitet bei der Entdeckung der Kernspaltung. Wenn sie im Keller bleibe und niemals das Institut betrete, sei ihm das recht, soll Hahn gesagt haben, er hat 1945 den Nobelpreis erhalten. Oder zum Beispiel die Näherin Elise Lensing, sie war die Gönnerin von Christian Friedrich Hebbel. Er konnte Jura, Geschichte, Literatur und Philosophie studieren und sie hat mühsam ihre gemeinsamen Kinder durchgebracht. Später hat er eine reiche Burg-Schauspielerin geheiratet in Wien. Oder Elisabeth Hauptmann, die Schriftstellerin, die maßgeblich an Brechts Dreigroschenoper beteiligt war. Ob sie das ihr zustehende Geld jemals erhalten hat, ist nicht bekannt.

Das sind lauter Frauen, die durch eine Aufnahme in die Walhalla erst wirklich sichtbar gemacht würden. Ein Problem, das die dort präsentierten Männer nicht haben.

Die waren längst berühmt, mehr oder weniger. Es sind natürlich auch Kriegsknechte dabei und andere Persönlichkeiten, die meines Erachtens nicht unbedingt eine Büste erhalten müssten …