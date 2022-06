"Waldschrat" machen aus uralten fränkischen Sagen moderne Hits

"Mit der Idee gehe ich seit 20 Jahren schwanger", sagt Harry Tröger und greift zu einem vergilbten Büchlein, das in seinem Musikstudio in Münchberg auf dem Fensterbrett liegt. Der Titel des bald 70 Jahre alten Buchs lautet "Sagen aus Nordostbayern". Weil der Frontmann der Band "Waldschrat" während der Corona-Pandemie viel Zeit hatte, konnte er seine Idee von den in Mundart neu getexteten und in Noten verpackten alten Geschichten endlich umsetzen. Den perfekten Partner für das CD-Projekt "Waldgeschratet" fand Harry Tröger, der aktuelle "Musiker der Metropolregion Nürnberg" im Musiker Ralf Wunschelmeier aus Hof.

Distanz-Songwriting im Lockdown

Die beiden entschieden sich für sechs uralte und geheimnisumwobene Sagen aus den "Highlands von Oberfranken", wie es im "Vorwodd" heißt. Darunter "Die weiße Frau vom Saalenstein", "Die Kartenspieler vom Teufelstisch" oder eine der vielen Gründungssagen von Hof. Während Harry Tröger am Text und Beat feilt, steuert Ralf Wunschelmeier Gitarrenriffs und andere Elemente bei. Weil sie sich wegen der Kontaktbeschränkungen nicht im Studio treffen können, wandern die Songschnipsel per Internet zwischen Hof und Münchberg hin und her. "Das war mühsam" erinnert sich Harry Tröger. "Das war echtes Songwriting, wie ich es mag", entgegnet Ralf Wunschelmeier.

Geschichten aus der Heimat neu interpretiert

Jede vertonte Sage kommt auf eine ganz eigene Art daher. Mal fühlt man sich an "Nothing else matters" von Metallica erinnert, mal an ein Menuett aus dem Mittelalter. Alle haben Ohrwurmpotenzial. Und alle schaffen ein Kunststück: Zuhörer und -hörerin lernen etwas über Oberfranken, speziell das Fichtelgebirge, wobei ihm manchmal allerdings das Lachen im Halse steckenbleibt. Zum Beispiel, wenn die verteufelt schöne Nixe in einem See im Wald "Totenkopf" jungen Männern auflauert. Oder bei den "Zeller Wolkenstierern", die Wolken über den Berg schieben wollten. "Das ist ursprünglich oberfränkisch, was wir hier machen. Und es passt in die aktuelle Bewegung zurück zur Identität in der Heimat", ist Ralf Wunschelmeier überzeugt.

Mitmach-Konzerte mit den Waldschratsagen

Weil nicht jeder die Texte in Mundart versteht, was "sehr schade wäre", wie nicht nur beide Musiker finden, haben sie Anja Stange vom Theater Hof die Originalsagen auf Hochdeutsch für die CD "Waldgeschratet" einsprechen lassen.

Wenn Harry Tröger und Ralf Wunschelmeier mit ihren Waldschratsagen auf der Bühne stehen, ist die Sprecherin hin und wieder dabei, ebenso einige Gastmusiker. Die ganz große Konzertbesetzung gibt es bei den Konzerten nicht. "Aber einige Parts kann ja das Publikum übernehmen", grinst Harry Tröger verheißungsvoll. Die nächsten Konzert-Termine: 29. Juni in Hof, 3. Juli im Textilmuseum Helmbrechts.