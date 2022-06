Artikel mit Bildergalerie

Waldsassen: Pilgerweg-Eröffnung nach Passau und Jerusalem

Am Kloster in Waldsassen wird gefeiert - am Wochenende ist man offiziell Teil des längsten Pilgerwegs der Welt: dem sogenannten Jerusalemweg. Ein Zubringer davon geht dann auch über Waldsassen nach Passau und dort in den Haupt-Pilgerweg.