"Waldmedizin": Wie Bäume gegen Stress helfen können

Der DAK-Gesundheitsreport verzeichnet seit Jahren eine Zunahme von Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen - Stress und die Verdichtung der Arbeit in der digitalisierten Welt seien die Gründe dafür. Ein Mittel dagegen: Offline sein, in der Natur - das sagen viele Therapeuten und Seelsorger, die auf den Wald als Ort der Heilung schwören.

Waldspaziergang auf Rezept?

Michael Winterhoff, Kinderpsychiater und Therapeut, würde am liebsten alle seine Patienten in den Wald schicken. Dieser kuriere negative Auswirkungen der Digitalisierung auf die menschliche Psyche. "Wenn ich durch den Wald gehe, habe ich keine Ablenkung", sagt Winterhoff, "man schweigt - und sie werden erleben, dass sich nach zwei, drei Stunden der psychische Zustand verändert und man wieder über sich verfügt."

Ruhe spiele dabei eine Rolle, aber auch die Luft, das Grün der Bäume, das sich nach Überzeugung der Farbtherapie positiv auf das menschliche Gemüt auswirkt. Doch es gehe auch um das eigene innere Tempo, betont der Kinderpsychiater Michael Winterhoff. Der Wald bremse das Hamsterrad.

"Wenn ich im Wald vor mich hingehe, dann ziehen die Bäume an mir vorüber, als ob Sie in einem Boot sitzen und das Wasser fließt langsam vorbei. Dadurch kommen Sie automatisch zu sich." Michael Winterhoff, Kinderpsychiater

Am besten solle man auf einem bekannten Weg, auf dem man auf nichts achten muss, durch den Wald gehen, so Winterhoff. Zwar könne man auch anderswo Ruhe erleben und mit sich alleine sein, zum Beispiel in einer leeren Kirche oder beim Yoga, aber es dauere länger, so Winterhoff. Der Wald hingegen wirke sofort.

Entschleunigung durch Bäume

Auch Barbara Deubzer macht sich die "Heilkraft für die Seele" zunutze, die sie dem Wald zuschreibt. Die Umweltpädagogin und Biologin leitet die Wildnisschule "Wir Kinder der Erde" im oberbayerischen Schondorf am Ammersee. Auch sie beobachtet, wie schnell der Wald die Psyche der Menschen im positiven Sinne "ausbremst".

"Bei einem Spaziergang hab ich immer das Gefühl, die Natur ist nur ungefähr nur ein Drittel so schnell wie wir das sind", sagt Deubzer, "Man müsste sich absolut verlangsamen um in die Geschwindigkeit der Natur zu kommen." Es sei ein großer Unterschied, ob man langsam und sehr aufmerksam durch den Wald gehe oder in einer für den Menschen normalen Geschwindigkeit.

Barbara Deubzer hat sich auf Beziehungsarbeit spezialisiert, zum Beispiel zwischen Hund und Herrchen. Da liegt nach Erfahrung der Umweltpädagogin oft einiges im Argen. Wenn Hunde nicht hören und ihre Herrchen mehr brüllen und treten als zu führen, dann schickt Barbara Deubzer die Hundebesitzer erst einmal in den Wald. Denn dort würden sie lernen, ihre eigene Wirkung auf andere Lebewesen wieder wahrzunehmen.

Erholung für überreizte Sinne

Auszeiten in der Natur können heilen, davon ist auch der Psychiater und Leiter der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf im Allgäu, Michael Tischinger überzeugt. Unser Gehör, unser gesamter Wahrnehmungsapparat, sei im Alltag andauernd überreizt. Die Folge nennt der Psychiater "Seelentaubheit".

Um seelisch gesund zu bleiben, müssen wir uns deshalb regelmäßig selbst dazu verpflichten in die Natur zu gehen. Solche "Seelenzeiten" in der Natur verordnet Michael Tischinger auch seinen Patienten, dem einen im Wald, dem anderen am Meer, welche Landschaft heilt, das sei individuell unterschiedlich.

"Ich empfehle, Urlaubszeiten so zu gestalten, dass die Seele nachkommen kann: Welche Landschaft tut meiner Seele gut? Es gibt einen schönen Satz, dass die Wellen des Meeres die Steine rund polieren, aber sie können auch unsere Seele polieren." Michael Tischinger, Psychiater