Wie "Waldheims Walzer" Populismus und Propaganda entlarvt

Von keinem westlichen Staat eingeladen

Man sieht Kurt Waldheim an, wie er lügt. Seine Hände verkrampfen sich, sein Körper wirkt unnatürlich gespannt, der Blick geht oft nach unten, nur selten schaut er sein Gegenüber offen an: „Und so kam es, dass der sozialistische Bundeskanzler Sinowatz mit einem gut gewählten Satz in die Geschichte eingehen sollte.“ Demnach war nicht Waldheim, sondern "nur sein Pferd in der SA". Kurt Waldheim, der sechs Jahre lang Bundespräsident von Österreich war und in dieser Zeit von keinem westlichen Staat eingeladen wurde, sprach gerne von christlichen Werten, von Nächstenliebe und Familie, Heimat, Ethik und Zusammenhalt.

Antisemitische Untertöne in nationalistischen Debatten

„Waldheims Walzer“ ist ein raffiniert entlarvender Film über Wahrheit und Lüge, heute würde man sagen: über „alternative Fakten“. Über Schuld und mediale Feindbilder. Über Populismus und Propaganda. Über die Mobilisierung von dumpfen Wir-Gefühlen sowie über antisemitische Untertöne in nationalistischen Debatten.

Ruth Beckermann kommentiert das in ihrem eindringlich dokumentarischen Essay so zurückhaltend wie pointiert. Die meisten Bilder sprechen für sich. Auch wenn der Film nur aus Archivmaterial montiert ist, das in den achtziger Jahren entstand, handelt er ganz wesentlich von unserer Zeit – und zeigt, wie wichtig eine wachsame Zivilgesellschaft für ein Land ist, das sich sonst heillos in tief verwurzelten Vorurteilen und Verdrehungen der Wirklichkeit immer mehr verstricken würde.