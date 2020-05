"Walchensee Forever" – Bayerische Filmdoku auf dem DOK.fest

Schatten, Last und Aufbrüche

Während Norma, die Wirtin, ein ganzes Leben in dem Haus am Wasser mit Blick auf die Berge verbringt, zieht es ihre beiden Töchter aus einer (später zerbrochenen) Ehe mit einem friesischen Künstler in die Welt hinaus. Anna und ihre jüngere Schwester Frauke sind Spiegelbilder der bunten 1968er-Jahre, sie reisen in Tracht als bayerisches, jodelndes Volksmusikduo quer durch Mexiko, pendeln zwischen Bayern, Indien und der Hippieszene in Kalifornien. Eine rastlose Sinnsuche samt Peyote und Guru, die die ältere von ihnen, Anna, – Jannas Mutter – nach Schwangerschaft und Beziehung zu einem amerikanischen Hippie schließlich zur Apo-Legende Rainer Langhans und am Ende in dessen "Harem" führt. Die andere, Frauke, in den Freitod.

Gekonnt verwebt Janna Ji Wonders, nun selbst Mutter einer kleinen Tochter, dabei Vergangenes mit ihrer eigenen Biografie. So entsteht ein spannender und bisweilen amüsanter Generationsbogen, der – klug montiert – viel über Unausgesprochenes, über Schatten, Last und Aufbrüche erzählt. Und dabei immer wieder den Weg zurück weist in den ewigen Schicksalsort am See. Eben: "Walchensee Forever"!

"Walchensee Forever" läuft derzeit auf dem Dok.Fest München