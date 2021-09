"Waidblick": Kunstprojekt nimmt Jäger-Hochsitze ins Visier

Unter dem Titel "Waidblick" gibt es ab diesem Wochenende rund um das "Badehaus Maiersreuth" im Landkreis Tirschenreuth Kunstinstallationen an verschiedenen Hochsitzen im Wald und auf Feldern zu sehen.

Hochsitze in grellen Farben, mit Anbauten oder verpackt

Die Künstler kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und interpretieren die Hochsitze ganz unterschiedlich: Große gelbe Ohrmuscheln sind an zwei Hochsitzen angebracht, die in Blicknähe zu einander stehen. Ein Hochsitz sticht in grellem pink-orange aus der Landschaft heraus, ein anderer ist grau verhüllt und erinnert an Kunstprojekte Christos.

"Das Ziel des Projekts ist es, diese Verbindung herzustellen, dass Künstler hierherkommen, hier in der Landschaft etwas bauen und das eben gemeinsam mit den Menschen, die hier wohnen", sagt Susanne Neumann, Vorsitzende des Vereins "Kunstprojekt Badehaus Maiersreuth".

Wanderrouten führen zu den verwandelten Hochsitzen

Das Projekt strebe eine enge Verschränkung von Kunst, Landschaft, Fauna, Kulinarik, Bevölkerung und Künstlern sowie Künstlerinnen an, so Neumann weiter. Die örtliche Jägerschaft hat acht Hochsitze für zwei Wochen zur Verfügung gestellt. Es gibt kurze Wanderrouten, die zu ihnen führen. Bis zum 10. Oktober sind die Hochsitze als Kunstprojekte zu sehen.

Badehaus Maiersreuth - ein besonderer Ort

Das Badehaus Maiersreuth war einst ein Thermalbad, das der Verein vor dem Abriss bewahrt und in eine Kunststätte verwandelt hat. Die Badehalle selbst mit ihrem leeren Becken wird Bühne, Atelier, Tanzfläche, Kunst- und Konzertraum.