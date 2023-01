Wahrscheinlich älteste Mumie Ägyptens in Sakkara entdeckt

Noch verschlossener Sarkophag entdeckt

Noch spektakulärer als die vier Gräber ist nur der Sarkophag, den das Forscherteam aus 15 Metern Tiefe geborgen hat. Der Kalksteinsarg sei noch verschlossen gewesen, so Hawass, "so wie ihn die alten Ägypter vor 4.300 Jahren hinterlassen hatten". Nicht weniger beachtlich ist der Inhalt des Sarkophags: Bei der mit Blattgold geschmückten Mumie handelt es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes namens Hekaschepes. Man habe es hier wahrscheinlich mit der ältesten, vollständig erhaltenen Mumie Ägyptens zu tun, meinte Hawass.

Die ältesten Mumien der Welt stammen übrigens gar nicht aus Nordafrika, sondern wurden in Europa entdeckt. In Portugal fand man bei Ausgrabungen Anfang der 1960er-Jahre die Überreste von 13 Personen. Schon damals fiel auf, dass die Leichen erstaunlich flexibel und unversehrt waren. Erst im Jahr 2022 allerdings gelang einem schwedischen Forscherteam der Nachweis, dass dabei auch künstliche Mumifizierung eine Rolle gespielt haben muss. Eine doppelte Überraschung, denn erstens ist diese Praxis in Europa recht selten; und zweitens sind die portugiesischen Mumien etwa 8.000 Jahre alt. Im Vergleich dazu erscheinen ihre ägyptischen Kollegen nachgerade jugendlich.

Ausgrabungen sollen Touristen anlocken

Die so zahlreichen wie spektakulären archäologischen Funde in Ägypten haben in letzter Zeit übrigens auch Kritiker auf den Plan gerufen. Es gehe dabei in erster Linie um mediale Aufmerksamkeit und weniger um fundierte Forschung, so der Tenor. Und tatsächlich sind Sarkophage, Mumien und Co. kein unerheblicher Wirtschaftsfaktor für den nordafrikanischen Staat. Immerhin sollen sie nach Jahren der politischen Instabilität, inklusive Corona, den Tourismus wieder ankurbeln. 30 Millionen Touristinnen und Touristen will Ägypten bis 2028 alljährlich ins Land locken. Das wären dann fast doppelt so viel wie vor der Pandemie.