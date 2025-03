"Wahre Anakonda": Ist Waffenstillstand für Putin gefährlich?

"Es wäre eine sehr, sehr unangenehme Überraschung für mich, wenn es zu einem Waffenstillstand käme, ohne dass wir gewinnen würden", so der russische TV-Propagandist Alexander Sladkow (867.000 Fans) auf seinem Telegram-Kanal: "Persönlich kann ich mich an keinen einzigen Waffenstillstand erinnern, den die Ukraine eingehalten hätte."

Militär-Kolumnist Anatoli Matwitschuk schimpfte in einem Interview: "Ein 30-tägiger Waffenstillstand könnte eine deprimierende Wirkung auf die russischen Kämpfer haben. Unsere Soldaten und Offiziere sind beflügelt, sie schlagen den Feind, der Sieg steht ihnen bevor. Unmotivierte Unterbrechungen militärischer Operationen demoralisieren die Truppe. Die Kämpfer könnten das Gefühl haben, dass ihnen der Sieg gestohlen wurde."

"Frieden ist besser als Krieg"

Doch so martialisch geben sich keineswegs alle russischen Beobachter, ganz im Gegenteil. Nachdem Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf einer Pressekonferenz darum gebeten hatte, "nichts zu überstürzen" und ankündigte, der Kreml wolle sich erst einmal alle nötigen Informationen beschaffen, gaben sich manche Propagandisten plötzlich deutlich zurückhaltender. Dazu könnte auch das Rekord-Haushaltsdefizit von umgerechnet rund 27 Milliarden Euro allein in den Monaten Januar und Februar dieses Jahres beigetragen haben: Putins Krieg wird schier unbezahlbar.

Der kremlnahe Politologe Sergei Markow listete jeweils die Argumente für und gegen einen Waffenstillstand auf und vermutete, Putin werde sich gewiss ein paar Tage Zeit lassen, bevor er sich abschließend äußere: "Frieden ist besser als Krieg. Es ist besser, den Verlust von Menschen und Ressourcen zu stoppen. Die russische Gesellschaft will Frieden. Alle Partner Russlands in der Welt, allen voran die Länder des Globalen Südens, fordern Schritte in Richtung Frieden. Mit Trump kann man Geschäfte machen."

"Wir müssen Einsatz erhöhen"

Der russische Militärblogger Oleg Sarow (370.000 Fans) machte sich sogar lustig über seine Propaganda-Kollegen, die sich sofort gegen jedwede Verständigung mit den USA und der Ukraine ausgesprochen hatten: "Wissen Sie, was diejenigen, die sich vehement gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen haben, später sagen werden? Sie werden sagen: Alle Entscheidungen dafür waren richtig, ich unterstütze sie voll und ganz. Ich war zwar ursprünglich gegen einen Friedensplan, ohne dass alle Bedingungen Russlands erfüllt werden, jetzt jedoch, wo alle Bedingungen akzeptiert wurden, bin ich dafür."