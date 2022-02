Wahnsinn mit Methode: Fulminanter "Caligula" in Weimar

Ein Schrei gellt durch die Nacht, und er wird für alle Zeiten durch die unendliche Leere rasen, die uns Menschen umgibt, immer wieder zurückgeworfen von den Rändern des Universums und des Lebens. Ein Echo der Verzweiflung. Es ist ein Schrei der Ohnmacht, ein Schrei über das Nichts, mit dem wir alle klarkommen müssen, ein Schrei über den Tod, über die Vergeblichkeit allen Daseins.

Caligula macht sich frei, und zwar total

Einer will sich damit nicht abfinden, einer will sich nicht trösten lassen, einer will den skandalösen Tod nicht hinnehmen: Der römische Kaiser Caligula, der von 37 bis 41 nach Christus regierte und nach neuesten Forschungen gar nicht so irre gewesen sein soll, wie von seinen Gegnern bisher immer behauptet wurde. In der gleichnamigen gut zweistündigen Oper von Detlev Glanert, uraufgeführt 2006 in Frankfurt, zerbricht Caligula am Tod seiner Schwester Drusilla. Besser gesagt: Er macht sich frei, und zwar total.